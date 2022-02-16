Şanlıurfa'da çölyak ve PKU hastalarına gıda desteği - Son Dakika

Şanlıurfa genelinde bulunan Çölyak ve Fenilketonüri hastalarına yönelik Haliliye İlçe Belediyesi, hasta ve hasta yakınlarına içerisinde glütensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri dağıtıyor.

Haliliye Belediyesi, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Glutensiz Ekmek Fırını, Şanlıurfa genelindeki çölyak hastaları için ekmek üretimini sürdürüyor. Bölgede ilk ve tek olan Glutensiz Ekmek Fırınında yıllık yaklaşık 650 bin adet ekmek dağıtımı yapılırken, Çölyaklılara yönelik gıda kolisi desteği de veriliyor.

Gıda desteği almak için Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım Tesisine gelen hasta ve hasta yakınlarına, Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erol ve Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan tarafından gıda kolileri dağıtıldı. Çölyak ve PKU'lulara 3 aylık periyotlar halinde verilen kolilerde ise glütensiz gıda ürünleri yer aldı. Haliliye Belediyesi'nin Glutensiz Ekmek Fırını ve gıda paketleri ile Çölyak ve PKU'luların daima yanında olduğunu belirten Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Doğan, "Haliliye Belediye'mizde glütensiz ekmek ve glütensiz gıda kolisi dağıtımı yapıyoruz. Haliliye ilçemizde 400 tane çölyaklı kardeşimiz ikamet ediyor. Kolilerin içerisinde 9 çeşit glütensiz malzeme var. Bunları periyodik şekilde dağıtıyoruz. Bunun yanında her ay çölyaklıların kartına 30 ekmek hakkı yükleniyor. Haliliye'nin Glutensiz Ekmek Fırını Türkiye'de 4. sırada. 2 bin 45 vatandaşımız Şanlıurfa'da glutensiz besleniyor. En önemlisi de bunlar ücretsiz dağıtılıyor, Türkiye'de bir ilk. Haliliye Belediye Başkanımız Mehmet Canpolat'a, Başkan Yardımcımız Mehmet Erol'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA