Şanlıurfa'da kışlık kurutmalık sebzeler esnafın yüzünü güldürdü, ip başı 200-250 TL - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şanlıurfa'da kışlık kurutmalık sebzeler esnafın yüzünü güldürdü, ip başı 200-250 TL

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da kışlık kurutmalık sebzeler esnafın yüzünü güldürdü, ip başı 200-250 TL
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Şanlıurfa\'da kışlık kurutmalık sebzeler esnafın yüzünü güldürdü, ip başı 200-250 TL
Haber Videosu

Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesinde kışlık kurutmalık patlıcan, biber, acur ve bamya satışı yoğun ilgi görüyor. Esnaf, 50 parçalık ip bağının 200-250 TL arasında satıldığını, fiyatların geçen yılın üzerinde olduğunu ve kış aylarıyla satışların iki katına çıktığını belirtti.

Şanlıurfa'da yapılan kurutmalık patlıcan, biber, acur, bamya gibi ürünler yoğun ilgi görüyor.

Şanlıurfa'da tarihi çarşılar bölgesini rengarenk görünümüyle boyayan kışlık kurutmalık sebzeler, yoğun rağbet görüyor. Kış aylarının vazgeçilmez yemek ürünleri arasında yerini koruyan kurutmalık sebzeler, esnafın da yüzünü güldürüyor. Kurutmalık sebze satışı yapan esnaf, kış mevsimiyle birlikte kurutmalık ürünlere ilginin arttığını söyledi.

Fiyatların geçen yılla oranla arttığını belirten esnaf, 50 parça halinde halka şeklinde satılan patlıcan, biber, domates, acur, bamya bağının 200 ile 250 lira arasında satışa sunulduğunu aktardı.

Esnaf Muhammed Furkan Çiftçi, "Bu yıl yeni mahsul ürünlerimizi satışa sunmaya başladık. Her bir ipte ortalama 50 adet patlıcan, biber, domates, acur kurutmalığı var. Ortalama fiyatları 200-250 TL arasında değişiyor. Fiyatlar geçen yılla oranla biraz daha yüksek oldu. Geçen yıl fiyatlar 120-150 TL arasındaydı, bu yıl ise 200-250 TL arasında değişiyor. Bu yıl talepler de aşırı var" dedi.

Esnaf Mustafa Ağaç da, kış aylarının gelmesiyle satışların iki katına çıktığını belirtti.

Müşterilerden İbrahim Yıldız ise "Benim il dışından kurutmalık isteyen arkadaşlarım vardı. Şimdi alıp Malatya ve Elazığ'a paket yapıp göndereceğiz. Urfalı olarak biz de bu lezzetlerin peşindeyiz, tüketmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaEkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
Polis “Alkol haram, içme“ dedi Sürücünün yanıtı bakın ne oldu Polis "Alkol haram, içme" dedi! Sürücünün yanıtı bakın ne oldu
Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü Lunaparkta eğlence faciaya dönüştü
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada Hayatını kaybeden sürücünün araçtan fırladığı anlar kamerada
12:39
İzmir’de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama İtfaiye ekipleri olay yerinde
İzmir'de demir çelik fabrikasında şiddetli patlama! İtfaiye ekipleri olay yerinde
12:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
12:17
COP31 başladı Bakan Kurum’dan dünyaya “iklim politikası“ mesajı
COP31 başladı! Bakan Kurum’dan dünyaya "iklim politikası" mesajı
12:02
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Beğendiği otomobil için indirim isteyen kadın, aldığı cevapla şoke oldu
12:00
Eski Bakan Kaya’nın “Birikim“ dediği para için 27 yıl gerekiyor
Eski Bakan Kaya'nın "Birikim" dediği para için 27 yıl gerekiyor
11:51
Kaya çifti 163 milyon TL’yi nereden buldu Fatma Betül ifadesinde anlattı
Kaya çifti 163 milyon TL'yi nereden buldu? Fatma Betül ifadesinde anlattı
11:38
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki
Rosie Huntington-Whiteley geceye öyle bir kıyafetle geldi ki!
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 12:57:21. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kışlık kurutmalık sebzeler esnafın yüzünü güldürdü, ip başı 200-250 TL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android