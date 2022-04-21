Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci

21.04.2022 11:25
Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün iftar yemeğinde bir araya geldiği yetim çocuklara verdiği bisiklet sözünü yerine getirerek 85 yetim çocuğu hayaline kavuşturdu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, önceki gün iftar yemeğinde bir araya geldiği yetim çocuklara verdiği bisiklet sözünü yerine getirerek 85 yetim çocuğu hayaline kavuşturdu.

Vali Abdullah Erin'in girişimleriyle bir yardım derneği tarafından temin edilen 85 adet bisiklet, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) organizasyonunda, valilik önünde çocuklara teslim edildi. Vali Erin'in bisiklet hediye ederek sevindirdiği çocuklar, sevinçten adeta havalara uçarken Vali Erin'e teşekkür ettiler. Bisiklet tesliminde çocuklara seslenen Vali Erin, bisikletlerini dikkatli kullanmalarını isteyerek, dernek yöneticilerine ve hayır sahiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa merkez ilçelerde yaşayan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı yetim ailelerden tespit edilen 85 çocuk, önceki gün Vali Abdullah Erin'in verdiği iftar yemeğinde taleplerini iletmiş, Vali Erin de en kısa sürede kendilerine bisiklet hediye edeceğini söylemişti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci
Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci
Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci
Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci
Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci

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Vali Erin'den muhtarlara müjde Vali Erin'den muhtarlara müjde

Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Abdullah Erin, Şanlıurfa, Bisiklet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'da yetim çocukların bisiklet sevinci - Son Dakika


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