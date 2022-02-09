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Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi

09.02.2022 15:35
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi

Şanlıurfa'dan Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 7 tır insani yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'dan Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine 7 tır insani yardım malzemesi dualarla gönderildi.

Şanlıurfa'da yardım dernekleri öncülüğünde "Yükümüz iyilik, rotamız Suriye" kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında hayırseverlerin desteğiyle toplanan un, battaniye, kömür, soba, giyim, bot ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 7 tır, Karaköprü ilçesindeki Fuar alanında düzenlenen törenle Suriye'nin İdlib, Cerablus ve Azez bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine dualarla gönderildi.

Törende konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, "Bugün 7 tır bir dernek yönetimi tarafından hazırlanıp gönderiliyor. Bundan dolayı kendilerini kutuluyoruz, teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonra da bu yardımlara devam edecekler" şeklinde konuştu.

Daha sonra tören, okunan duaların ardından tırların Suriye'ye gönderilmesi sonrası son buldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi
Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi

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Karaköprü, Şanlıurfa, Suriye, Kömür, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'dan Suriye'ye 7 tır yardım malzemesi gönderildi - Son Dakika
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