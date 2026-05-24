Şanlıurfa’da hayvan pazarlarında bayram alarmı: Jandarmadan sıkı denetim

24.05.2026 12:30
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarları ve kurban satış alanlarında güvenlik tedbirlerini artırdı. Hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para olaylarının önüne geçmek amacıyla resmi ve sivil ekiplerin devriye sayıları artırılırken, trafik ve sevkiyat denetimleri de sıklaştırıldı.

Şanlıurfa’da yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarlarında güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekipleri, dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirirken, trafik düzeni ve hayvan sevkiyatlarına yönelik denetimlerini de yoğunlaştırdı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların kurbanlık alışverişlerini güvenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla hayvan pazarları ve kurban satış alanlarında kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. Bayram süresince oluşabilecek yoğunluk ve olası olumsuzluklara karşı ekiplerin sahadaki denetimlerini artırdığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, özellikle hayvan pazarlarında yaşanabilecek hırsızlık, dolandırıcılık, sahte para, yankesicilik ve kamu düzenini bozabilecek olayların önüne geçebilmek amacıyla önleyici kolluk faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

HAYVAN PAZARLARINDA RESMİ VE SİVİL EKİPLER GÖREVDE

Bayram öncesi kurban satış alanlarında yoğunluk yaşanması nedeniyle jandarma ekiplerinin devriye sayıları artırıldı. Hem resmi hem de sivil ekiplerin görev aldığı uygulamalarda vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için geniş çaplı kontroller gerçekleştiriliyor. Ekipler, özellikle üretici ve alıcıları sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirirken, pazarlarda şüpheli durumlara karşı da sürekli denetim yapıyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına pazar alanlarında sık sık anonslar ve uyarılar yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, bayram süresince oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları ve şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.

TRAFİK YOĞUNLUĞUNA KARŞI EK TEDBİRLER ALINDI

Kurban satış alanlarının çevresinde oluşabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla jandarma trafik ekipleri de çalışmalarını artırdı. Otopark alanları ve yol kontrol noktalarında yönlendirme faaliyetleri planlanırken, sürücülerin güvenli şekilde ulaşım sağlaması için gerekli önlemler alındı. Özellikle hayvan taşıyan araçların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde trafik akışının kontrollü şekilde sağlanacağı belirtildi. Bayram süresince şehir giriş ve çıkışlarında da denetimlerin artırılacağı kaydedildi.

HAYVAN SEVKİYATLARINA SIKI DENETİM

Jandarma ekipleri, hayvan sevkiyatlarında usulsüzlüklerin önüne geçebilmek amacıyla ilgili kurumlarla koordineli şekilde kontrollerini sürdürüyor. Veteriner sağlık raporu, küpe bilgileri ve sevk belgeleri titizlikle incelenirken, eksik evrakla yapılan sevkiyatlara izin verilmiyor. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi amacıyla alınan tedbirlerin bayram boyunca kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

Haber: Ali Karademir

