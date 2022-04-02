Şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika
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Şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

02.04.2022 16:42

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde şap hastalığının ilçe tarım ve orman müdürlüğü tarafından bir hayvanda görülmesi üzerine toplam 7 mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışları kapatıldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri çalışmalarını gerçekleştirdiği sırada bir hayvanda şap hastalığına rastladı.

7 MAHALLE KARANTİNADA

Durumu sahiplerine bildiren ekipler önlemler alırken, hastalığın yayılmaması için çalışma başlatıldı. Acıpayam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığının görüldüğü yere yakın konumda bulunan Kumafşarı, Köke, Kuzuören, Aliveren, Dedebağ ve Bedirbey olmak üzere toplamda 7 mahalleyi karantinaya aldı. Hayvan giriş ve çıkışlarının kapatıldığı mahallelerde çiftçiler ve çobanlar önlem almaya başladı. Genelde ağızda köpük, yara ve halsizlik belirtileriyle başlayan hastalık için ekipler, mahallelere teker teker giderek konu hakkında bilgilendirmede bulunuyor.

Şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

"NE ZAMAN BİTECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Vakanın ilk görüldüğü Darıveren Mahallesinde çiftçilik yapan Halil Kılıç, "Şu anda 7 tane mahallemiz karantinaya alındı. İlçe tarım yetkileriyle devamlı irtibat halindeyiz. Bizler gerekli tedbirlerimiz aldık. Mahallemize giriş ve çıkışlar 1 haftaya yakındır kapalı durumdadır. Yetkiler mahallede bulunan hayvanlara gerekli aşıyı vurdular. Şu anda ne zaman karantina sürecinin biteceğini bilmiyoruz. Yetkilerden bizlerde bilgi bekliyoruz" dedi. Tedbir amaçlı karantinaya alınan Bedirbey Mahallesinde hem çobanlık hem de çiftçilik yapan Mustafa Özşahan, tedbirlerini aldıklarını belirterek, "7 tane mahallemiz karantina girdi. Şükür olsun şu anda sorun yok. Şap ölücü ve zor bir hastalık. Bizlerde bunlardan dolayı hayvanlarımızın aşı vurdurduk. Köy muhtarımız uyarıyı yaptı. Biz de tedbirlerimiz aldık" ifadelerini kullandı.

Şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı

"EN BÜYÜK BELİRTİ HALSİZLİK VE AĞIZDA YARA"

Bedirbey Mahallesi Muhtarı Hakan Kaban ise, bütün vatandaşların uyarıldığını, görevliler tarafından bilgilendirmede bulunulduğunu ve giriş çıkışların kapatıldığını söyleyerek, "İlk vaka Darıveren Mahallemizde görüldü. İlçe tarımdan veterinerler geldi. Mahallede bulunan hayvanalar aşı yaptı. Bu konu ile ilgili gerekli tedbirleri aldılar. Köyümüze giriş ve çıkışları kapatıldı. Şap hastalığın en büyük belirtileri hayvanlarda halsizlik ve ağızda yaralar oluşturmasıdır" dedi.

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Acıpayam, Hisarcık, Denizli, Tarım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şap hastalığı nedeniyle 7 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı - Son Dakika


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