Sardis Ödülleri belli oldu: Başkent Kart'a altın ödül yağdı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal yardım alan ailelere yönelik başlatılan 'Başkent Kart' uygulaması Sardis Ödülleri kapsamında 3 altın ödül aldı.

Ortak akla değer vererek sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere vatandaşların hayatını kolaylaştıran birçok yeni uygulamayı hayata geçirmeye devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetim anlayışı, ulusal ve uluslararası birçok kuruluş tarafından ödüle layık görülüyor. Başkent'te 'bir elin verdiğini diğeri görmeyecek' diyerek sosyal yardım anlayışını kökten değiştiren Yavaş'ın başlattığı "Başkent Kart" uygulaması 'Sardis Ödülleri' kapsamında 3 altın ödüle layık görüldü. Finans dünyasının tüm bileşenlerinin buluştuğu, yenilikçi projelerin ve pazarlama başarılarının ödüllendirildiği ve bu yıl üçüncüsü gerçekleşen Sardis Ödülleri 30 Eylül'de düzenlenen törenle açıklandı. Sunuculuğunu Simge Fıstıkoğlu'nun üstlendiği Sardis Ödülleri töreninde yapılan 225 başvuru sonucunda ödüller; İnovasyon, Finans ve Finans Teknolojilerinin Yenilikçi Kullanımı, Pozitif Sosyal Etki olmak üzere 4 bölüm altında 65 kategoride dağıtıldı. Birçok önemli kuruluşun ödül aldığı Sardis Ödülleri'nde Başkent Kart uygulamasını hazırlayan Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi, "Pozitif Sosyal Etki bölümünde"; Toplumsal Sosyal Sorumluluk Altın Ödülü, Ekonomik Sorumluluk Altın Ödülü, Sosyal İnovasyon Altın Ödülün alarak 3 altın ödülün sahibi oldu.

Finans sektörünün en büyük ödüllerinden biri

Bilgi İşlem Daire Başkanı Gökhan Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle tüm dünyada adını duyurmaya başladığına ve aldığı ödüllere bir yenisini daha eklediğine dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyada geçerli olan Başkent Kart ilk kez uygulandı ve en kapsamlı şehir kartı oldu. Başkanımız Mansur Yavaş özellikle sosyal yardım alan ailelerin rencide olmadan ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmasını sağlayan ve aynı zamanda her kart kullanımında sosyal yardım alan ailelere destek sağlayan bir kartı Başkentlilerle buluşturdu. Sardis Ödülleri ile ödüle layık görülen Başkent Kart böylece geleneksel yardım anlayışı yerine daha modern yöntemlerle vatandaşların mutlu edilebileceğini kanıtlamış oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında ise 300 bin öğrenci, 70 bin çiftçi ve 400 bin vatandaşa daha ulaşarak toplam 1 milyon 30 bin kişinin Başkent Kart'ı kullanmasını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. - ANKARA