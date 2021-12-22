Üye Girişi
Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı - Son Dakika

Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı

22.12.2021 14:17
Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı

Sarıkamış Şehitleri Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından düzenlenen programla Kars Kapı Şehitliğinde anıldı.

Sarıkamış Şehitleri Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) tarafından düzenlenen programla Kars Kapı Şehitliğinde anıldı.

Erzurum Kalkınma Vakfı'nın (ERVAK) düzenlediği Sarıkamış harekatının 107. yıldönümü programında, o dönemlerde yaşanan acılar, Allahü Ekber dağlarında donarak şehit olan askerler anıldı.

Kars Kapı Şehitliğindeki anma törenine Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri, ERVAK üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Anma töreni saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel burada yaptığı konuşmada, "Neden buradayız, bu gün 22 Aralık 2021 Türk tarihinde Sarıkamış Harekatının başladığı gün olarak tarihlere geçmiştir. Türk tarihinin en acılı sahnelerinden birisidir Sarıkamış, on birlerce Mehmet'imizi Allahuekber dağlarında Soğanlıda soğuk, düşman ve hastalığa yenik bırakıldılar. Uzun yıllar Sarıkamış Harekatı konusunda sansür uygulanmıştı, orada olup bitenlerden kimsenin haberi yoktu, 7 yıl sonra Şerif Köprülü'nün bir kitabıyla oralarda yaşanan trajediler ortaya dökülmüştür. 2002 yılında Erzurum Kalkınma Vakfı olarak biz kapanan sayfayı açtık. Türk Kamuoyunun önüne bu anma programını tekrar getirdik. On binlerce vatan evladı eksi 40 derecede, 2 metre karın altında aç, susuz, çıplak vaziyette bu toprakları vatan yapmak için düşmana karşı şehit oldular. Onlar Anadolu'nun köylerinden Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içerisindeki topraklardan buralara akın akın geldiler. Ellerine kınalar yakılarak analar babalar çocuklarını cepheye gönderdiler. Siz oralara gidin dönmeseniz bile, sanmayın bu tekerlek kalır tümsekte, yarın bizim elbet bizimdir, gün doğmuş gün batmış elbet bizimdir düşüncesiyle bu gençler bu topraklara geldiler. Onlar aşkı ve sevdayı tanıyamadılar, parayı hiç bilmediler, yalnızca bu toprakları vatan yapmak için canlarını bu topraklara bıraktılar, uzun yıllar tabiatın kucağında sessiz kaldılar. Onların kefenleri kar oldu. Yüce Türk Milletinin sinesi oldular" dedi.

Daha sonra ERVAK Mütevelli üyesi Emekli Topçu Albay Sabri Topdağı Sarıkamış Harekatı ile ilgili konuşma yaptı.

Konuşmalardan sonra Yukarı Mumcu Camii İmam Hatibi ve aynı zamanda ERVAK üyesi Hüseyin Çelebi Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Yapılan dualardan sonra Sarıkamış Harekatında 3. Ordu Komutanı olan Hafız Hakkı Paşa'nın mezarı ziyaret edildi. - ERZURUM

Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı
Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı
Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı
Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı
Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı

Erzurum, Şehit, Türk, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500
Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı         
14:15
Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek         
14:13
ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı ABD'de büyük vurgun: En az 100 milyar dolarlık koronavirüs yardım parası çalındı         
13:54
BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor         
13:06
Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı Boyamaya gittiği evdeki 11 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapık, tutuklandı         
12:33
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum         
08:40
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09

Son Dakika Haberleri
14:14 İmamoğlu: Ekonomimiz iyi olsun ellerim çatlayana kadar iktidarı alkışlamazsam namerdim
14:14 Güzel voleybolcu Zehra Güneş hakkında şaşırtan aşk iddiası! Fenerbahçeli isimle fotoğrafı çıktı
14:12 Koronanın geleceğini 5 yıl önceden söyleyen Bill Gates'ten Omicron uyarısı: Hepimizi eve kilitleyecek
14:05 Üç Suriyeli göçmen yakılarak öldürüldü iddiası: İHD ve ÖHD'den açıklama geldi
13:56 Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ortaya çıkardı! Şeyma, sevgilisiyle gittiği maçta eski eşiyle karşılaştı
13:54 Binlerce kadın yakılmıştı! İskoçya "cadı avı" kurbanlarından özür dilemeye hazırlanıyor
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 14:27:38. #1.11#
SON DAKİKA: Sarıkamış şehitleri Erzurum'da anıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement