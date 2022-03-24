Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı

24.03.2022 14:25
Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Sarız Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmeleri imza altına alındı.

Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığının yetkili olduğu Sarız Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmeleri imza altına alındı.

Sarız Belediye Başkanlık makamında gerçekleştirilen programa Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik ve sendika temsilcileri katıldı. Konuyla ilgili açıklaması yapan Şube Başkanı Serhat Çelik, toplu iş sözleşmesinin 01.04.2022 ila 31.05.2025 tarihileri arısında 3 yılı kapsadığını belirterek şu şekilde devam etti;

"İmzalanan sözleşmemiz gereği ücretlere ve sosyal haklara enflasyon oranında artış yapılacaktır. Toplu iş sözleşmemizde emeği geçen başta Belediye Başkanımız Baki Bayrak'a ve belediye yetkililerine teşekkür ediyorum. Üyelerimize ve Sarız Belediyemize hayırlı olsun" dedi.

Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak da imza törenin de imkanları nispetinde çalışanlarına en iyi zammı verdiklerini söyleyerek, "İlçemize hizmet eden arkadaşlarımızın aldıkları zammı aileleri ile birlikte huzur içinde harcasınlar" dedi. - KAYSERİ

Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı

YORUMLAR
500
Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti Büyükkılıç, Bahçe Botanik ve Yöresel Ürünler Günleri'ni ziyaret etti Kayserispor Portekiz basınında Kayserispor Portekiz basınında

Hizmet İş Sendikası, Baki Bayrak, Kayseri, Hak İş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika


Son Dakika
14:28 Mariupol harabeye döndü! 29 gün boyunca bombalanan kent, Rusya için stratejik öneme sahip!
14:26 2019 yılında intihar eden Jeffrey Epstein'ın sahibi olduğu ada 125 milyon dolara satışa çıkarıldı!
14:25 A Milli Takım'ın Portekiz maçı kadrosu belli oldu! 4 eksik var!
14:20 Dün Amsterdam'da göz göze şarkı söylüyorlardı, bugün ayrıldılar! İrem Derici'den küfürlü valiz paylaşımı
14:08 Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Bir kadınının azarını işitti: Hayvanın dili yok, bana vur
14:06 Sokak röportajı sırasında söyledikleri başına iş açtı! Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
14:01 Meteoroloji'den beklenen güzel haber geldi: 20 dereceleri göreceğiz
13:58 71 yaşındaki Rizeli Dursun dedenin feci sonu! Herkes torunundan şüpheleniyordu! Torununun arkadaşı itiraf etti: Öldürüp gömdük!
13:42 Balerin "et hırsızlığı"ndan ceza yedi! "Unuttum" dedi ama hakimi inandıramadı
13:36 Ekipleri harekete geçiren ihbar! Engelli çocuk polisi arayıp "Annemi öldürdüm" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 14:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Sarız Belediyesi'nde imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement