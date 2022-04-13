Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor - Son Dakika
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Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor

13.04.2022 10:36
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor

Karadeniz kadını zor coğrafi şartlara rağmen tarla belleyip sırtlarında sepetleri ile çalışmaktan geri durmuyor.

Karadeniz kadını zor coğrafi şartlara rağmen tarla belleyip sırtlarında sepetleri ile çalışmaktan geri durmuyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde eğimli arazide küçük yaştan beri tarla belleyip sırtında yük taşıyan kadınlar tüm zorluklara rağmen yine de çalışmaktan memnun. Çocuklarını da yanlarına alarak ailece tarlaya inen kadınlar, genelde patates ekiyor. Bazen haftalarca tarla belleyen kadınlar çalışmadan duramadıklarını belirtirken yeni neslin tarlada çalışmaya pek sıcak bakmadığını söylüyor.

Yaklaşık 50 yıldır tarlada çalıştığını belirten Ayşe Kutan çalışmayı sevdiğini ifade ederek "Yaşım 65, yaklaşık 50 yıldır tarladayım. İki oğlum var. Şimdi patates dikme zamanı. Mayıs aylarında yaylalara göç edeceğiz. Yaylada 4 ay durup geri döneriz. Mısır, çayır biçeriz. Bahçe işi çok zor mecburiyetten yapıyoruz. Bu işi en iyi köylü kadınlar yapar, şehir kadınları pek yapamaz. Bende bel ağrısı, diz ağrısı var ayakta zor durmamıza rağmen yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün tarla kazıma işlemi sürüyor. Evde duramıyorum çalışmayı seviyorum" dedi.

Patates dikmek için tarla bellediklerini kaydeden Aysel Sürüloğlu, "Patates dikmek için bel yapıyoruz. Bu yıl kar yağışından dolayı geç başladık. Zor bir iş kazmayı aldım alalı çalışıyorum" diye konuştu.

Gençlerin tarlada çalışmaya pek sıcak bakmadığını belirten Şafak İsak ise "Mısır için belliyoruz. Çok zor bir iş. 56 yaşındayım yaklaşık 40 yıldan beri tarladayım. Bu zamanlarda tarla da kazmaya başlıyoruz bazen işimiz haftalarca sürüyor. Genelde patates, fasulye, mısır ekiyoruz" diye konuştu. - TRABZON

Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor
Şartlar çok zor olsa da onlar çalışmadan duramıyor

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Karadeniz, Trabzon, Mısır, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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