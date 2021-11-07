Sasonlu şehit yakınlarından İYİ Partili Türkkan'a tepki - Son Dakika

Batman'ın Sason ilçesinde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl ziyaretinde bir şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekilli Lütfü Türkan'a tepki gösterdi.

Batman'ın Sason ilçesinde faaliyet yürüten Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde bir araya gelen şehit yakınları ve gaziler adına açıklama yapan Dernek Başkanı Mutalip Çelik, şehit yakınından özür dilemesi gereken İYİ Parti Grup Başkanvekilli Lütfü Türkan'ın kendi partisinin genel başkanından özür dilemesinin hadsizlik ve utanmazlık olduğunu söyledi. Çelik, "İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ı Bingöl'de şehit yakınımıza yönelik sarf ettiği ağza alınmayacak küfründen dolayı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Gazi Meclisimizden bu milletvekilinin vekilliğini düşürmesini istiyoruz. Aziz ve yüce milletimize bunları şikayet ediyoruz. Bunlar teröristlerle kol kola gezdikleri için mi bu cesareti alıyorlar. Bu ihaneti milletimiz hiçbir zaman affetmeyecektir. Milletvekili utanmadan milletimize küfür edecek kadar alçalıyor. Bunları en şiddetli şekilde kınıyoruz. Milletimiz bunları affetmeyecektir, tarih de affetmeyecektir. Bir de utanmadan sıkılmadan şehit yakınlarımızdan ve aileden özür dilemesi gerekirken çıkıp kendi partisinin genel başkanından özür diliyor. Senin özrün bu hadsizlik, utanmazlıktır" dedi. - BATMAN