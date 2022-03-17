Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı - Son Dakika
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Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı

17.03.2022 16:23
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı

EDİRNE (İHA) – Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta babası ve köpeğiyle kaçmayı başaran ancak annesi orada kalan Leyla Çapan, "Annemi çok özlüyorum" dedi.

EDİRNE (İHA) – Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta babası ve köpeğiyle kaçmayı başaran ancak annesi orada kalan Leyla Çapan, "Annemi çok özlüyorum" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, savaştan kaçan vatandaşlar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor. Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye babasıyla birlikte giriş yapan Leyla Çapan, annesini Ukrayna Kiev'de bırakmak zorunda kaldığını söyledi. Babası ve evcil köpeğiyle Türkiye'ye gelen Çapan, annesinin kendisine vatanı için sonuna kadar savaşması gerektiğini söylediğini ve bu yüzden gelmediğini ifade etti. Annesini Ukrayna'da bırakıp gelmek zorunda kaldığını belirten Leyla Çapan, annesi kadar vatanını sevdiğini ama ölmek istemediği için babasıyla Türkiye'ye gelmeyi seçtiğini söyledi.

"Annemi çok özlüyorum"

Leyla Çapan, "Annem vatanını sevdiği için gelmedi ve annemi orada bırakıp babamla gelmek zorunda kaldım. Babamla Samsun'a gidiyoruz. Annem vatanını sevdiği için gelemedi. Annemi ve vatanımı bende bırakıp gelmek istemezdim ama ölmekte istemiyorum. Umarım geri dönebiliriz. Annemle daha önce hiç böyle ayrı kalmamıştık, onu çok özlüyorum" dedi.

Baba Fatih Çapan ise, "Oradaki insanların mağduriyetleri çok büyük bir durumdaydı. Dışarıdan yardım geliyor ama muhtemelen tam içeri giremiyor, çünkü yollar kapalı. Milletin büyük bir kısmı kaçtı ama orada kalan çok insan var ve şu an açlıkla, susuzlukla uğraşıyorlar. 35 saatlik bir sokağa çıkma yasağı vardı, sığınaklarda kalanlar yasaktan sonra dışarı çıkabiliyorlar. Benim ailem orada ve ben de 27 yıldır oradayım. Kızımı aldım geldim ama eşim gelmedi. Çünkü 'Burası benim toprağım' dedi ve orada kaldı. Tabii o süre içinde bombalar üzerimizden geçmeye devam ediyordu. Bazı bombaları havada imha edebiliyorlardı. Şimdi de Samsun'a kardeşlerimin yanına gidiyoruz, onların yanına sığınacağız" şeklinde konuştu.

Savaştan kaçarak Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yapan Rahin Muharremoğlu ise, "Ben şahsen kendim gördüm 70'li yaşlarında bir çifti Rus tankıyla vurdular. Orada öldüler. Felaketin en büyüğü bir durumu yaşadık" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı
Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı

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Türkiye, Edirne, Rusya, Kiev, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen genç kız annesini Kiev'de bırakmak zorunda kaldı - Son Dakika


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