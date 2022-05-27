Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu

27.05.2022 15:14

Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu Katilin yakınları karakolda ayrı mahkemede farklı konuştu Şebnem Şirin'in katili yaşananları yine hatırlayamadı Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edildi.

Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu

Katilin yakınları karakolda ayrı mahkemede farklı konuştu

Şebnem Şirin'in katili yaşananları yine hatırlayamadı

DENİZLİ - Denizli'de Şebnem Şirin'in boğazını bıçakla keserek öldüren Furkan Zıbıncı'nın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık, yaşananları yine hatırlamadığını iddia ederken; yakınlarının karakolda verdiklerini ifadelerle çelişen beyanları duruşmaya damga vurdu.

27 Ekim 2021 tarihinde Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde bir apartta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürülmüştü. Tutuklu sanık Zıbıncı hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle açılan davanın ikinci duruşması Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanık Furkan Zıbıncı, duruşmaya tutuklu bulunduğu Antalya S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Davaya anne Pervin Tokat katılım sağlamazken baba Halil Şirin ve Şevket Şirin ile avukatlar katılım sağladı.

Sanık yaşananları hatırlamadı, yakınları çelişkili ifadeler verdi

Olay günü yaşananları net olarak hatırlayamadığını ancak geçmişini hatırladığını daha öncede belirten Zıbıncı, hakim tarafından dinlendi. Mahkemeye tanık olarak katılan sanığın kardeşi Berkan Zıbıncı ve arkadaşı Mustafa T., karakolda verdikleri ifadeleri ile mahkemedeki çelişkili ifadeleri hakim tarafından dinlendi.

Sanığın babası üçüncü duruşmada dinlenecek

Sanık Zıbıncı'nın yaşananları hatırlayamaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilerek ikinci dava ileri bir tarihe ertelendi. Hakim tarafından verilen karara göre, sanığın babası İsmail Zıbıncı'nın tanık olarak dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir sonraki davanın 17 Haziran 2022 Cuma gününe ertelendiği belirtildi.

Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu
Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu

YORUMLAR
500
Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti Şebnem Şirin'i öldüren zanlıdan dalga geçer gibi sözler! Bir kez daha yaşananları hatırlamadığını iddia etti Denizli'de 'Şebnem Şirin' Davası, 17 Haziran'a Ertelendi Denizli'de 'Şebnem Şirin' Davası, 17 Haziran'a Ertelendi Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Denizli'de Şebnem Şirin'i öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
Kaynak: İHA

Çamlaraltı Mahallesi, Şebnem Şirin, Denizli, Hakim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Fenerbahçe teknik direktörünü buldu! Jorge Jesus önümüzdeki hafta İstanbul'a ayak basacak
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 21:16:03. #1.12#
SON DAKİKA: Şebnem Şirin davasına çelişkili ifadeler damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement