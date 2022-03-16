Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi

16.03.2022 15:49
Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi

Zonguldaklı şehit piyade er Sait Miyanyedi'nin yakınlarına, 2933 sayılı Devlet Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve tevcihi ile verilmesi uygun görülen devlet övünç madalyası ve beratı Vali Mustafa Tutulmaz tarafından tevcih edildi.

Zonguldaklı şehit piyade er Sait Miyanyedi'nin yakınlarına, 2933 sayılı Devlet Madalya ve Nişanlar Kanunu gereğince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve tevcihi ile verilmesi uygun görülen devlet övünç madalyası ve beratı Vali Mustafa Tutulmaz tarafından tevcih edildi.

Vali Tutulmaz, Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Tevcih Töreninde yaptığı konuşmada: "Ülkemizin bütünlüğü, birlik ve beraberliği uğrunda canını veren aziz şehitlerimizin siz değerli yakınları için ne yapsak azdır, her zaman yanınızda olacağız, Aziz şehidimize rahmet diliyorum" dedi.

Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Tevcih Törenine; şehit Sait Miyanyedi'nin babası Satılmış Miyanyedi, annesi Naciye Miyanyedi ve kardeşi Nazmi Miyanyedi ile Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Cezmi Yalınkılıç, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Veli Köktürk katıldı. - ZONGULDAK

Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi

YORUMLAR
500
Vatan görevine 'gazi' olarak devam ediyor Vatan görevine 'gazi' olarak devam ediyor Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi Erzurum'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Töreni düzenlendi

Münir Karaloğlu, cumhurbaşkanı, Piyade, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
15:39 Bekir Bozdağ: İyi hal indirimi toplumda infiale yol açıyor, benim de vicdanım rahatsız
15:35 Burak Elmas'tan kritik karşılaşma öncesi bomba iddia: Bir sonraki seçim için bile lobi yapıyorlar
15:33 Esra Erol'un programında tanışıp evlenmişlerdi! Ceyda Kırıcı ve Mustafa Tuncay çiftinin bebekleri oldu
15:30 Ehliyetini yenilemeyenlere para cezası uygulanacak! Son gün 31 Aralık
15:27 Gece yarısı eve giden kız, sevgilisini başka kadınla yatakta cinsel ilişkiye girerken bastı
15:26 Ukrayna'da feci kaza! Sivilleri tahliye eden araçlar çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
15:26 Film gibi bir kaçış hikayesi: Zelenski'nin benzerini, Putin'in benzeri ile Kim Jong-Un'un benzeri kurtardı!
15:24 Rusya 140 milyar dolarlık altın rezervini elden çıkartabilir mi? Akıllara Türkiye-İran örneği geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:04:13. #1.13#
SON DAKİKA: Şehidin ailesine dövlet övünç madalyası ve beratı takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement