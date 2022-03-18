Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi - Son Dakika
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Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi

18.03.2022 12:28
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninden şehit annesi, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek "Ben daha doyamadım oğluma" dedi.

Kastamonu'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde Şehitler Anıtı'nda düzenlenen anma töreninden şehit annesi, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek "Ben daha doyamadım oğluma" dedi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümü kapsamında Kastamonu'da anma töreni düzenlendi. Şehitler Anıtında gerçekleştirilen törende ilk olarak şehitler anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam eden törende Nasrullah Camii Baş İmam Hatibi Kahraman Şekercioğlu tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, akabinde de dua edildi. Aziz şehitleri anısına askerler tarafından 3 kez saygı atışı yapıldı. Daha sonra Vali Avni Çakır tarafından şeref defteri imzalandı.

Törende konuşan Vali Avni Çakır, "Sizler, aziz Türk milleti için yapabileceğiniz en büyük fedakarlığı yaparak canınız pahasına gözünüzü kırpmadan şehadet şerbetini içip bu cennet vatanı bizlere emanet ettiniz. Övgülere sığmayan fedakarlığınız, tarihe sığmayan kahramanlıklarınız sayesinde bugün cennet vatanımızda şanlı bayrağımızın altında huzurla ve gururla yaşıyoruz. Geride bıraktığınız emanetleriniz, bizlerin güvencesindedir. Buradan sizlere söz veriyoruz. Canınız pahasına bizlere emanet ettiğiniz bu cennet vatanı bizlerde canımız pahasına koruyacağız. Ruhunuz şad olsun" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Çakır, Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Dursun Kan, beraberinde gaziler ve şehit aileleriyle birlikte şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehit oğlunu mezar taşındaki fotoğrafını öperek sevdi

Kabir ziyaretinde şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öptü. Mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını seven şehit annesi, "Ben sana doyamadım yavrum, ben sana doyamadım kuzum. Bugün gelmeyecektim ama anam niye gelmedi dersin diye geldim. Herkes gelmiş anam niye gelmedi dersin diye geldim" dedi. - KASTAMONU

Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi
Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi

YORUMLAR
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Kastamonu, Çanakkale, 18 mart, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit annesi, mezar taşındaki oğlunun fotoğrafını öpüp sevdi - Son Dakika


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