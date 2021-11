Şehit annesinden tepki: "Biz bu küfrü hak etmedik" - Son Dakika

15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, Hatay'daki evinde kızının üzerinde eriyen, deforme olan mermileri göstererek, "Şehit ailelerine küfür edenler bunlara bakıp utansınlar" dedi.

Şehit yakınına küfreden İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'a bir tepki de şehit annesinden geldi. 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, Milletvekili Lütfü Türkkan ve İyi Partililere seslenerek, "Şehit ailesine yapmış olduğu küfürden dolayı kendisini şiddetle kınıyorum. Mecliste o koltuklarda oturuyorlarsa şehitlerimizin sayesinde oturuyorlar. Şehit ailelerine küfür edenler bunlara bakıp utansınlar" diye konuştu.

Şehit annesi Güler, şöyle devam etti:

"Ben bir şehit annesi olarak söylediği sözleri kendisine iade ediyorum. PKK'ya destek veren partilerin o yüce mecliste yerleri yoktur. 15 Temmuz'da biricik kızımı Gülşah Güler'i bu vatan için şehit verdim. Biz şehit aileleri olarak bu küfrü hak etmedik. İyi Parti milletvekillerine şehit kızımın dilinden düşürmediği şu son bir sözüm var; 'her şey can için, canan için. Göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için." - HATAY