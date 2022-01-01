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Şehit bekçi için tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit bekçi için tören düzenlendi

01.01.2022 12:36
Şehit bekçi için tören düzenlendi

Batman Huzur Mahallesi'nde silahlı saldırıda şehit olan bekçi Abdurrezak Kanat için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

Batman Huzur Mahallesi'nde silahlı saldırıda şehit olan bekçi Abdurrezak Kanat için emniyet müdürlüğünde tören düzenlendi.

Batman'da polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulanan hükümlüyü almaya gittiği ikamette zanlının kardeşi tarafından silahlı saldırıda şehit edilen bekçi Abdurrezak Kanat için Batman İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Ak Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Ak Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda mesai arkadaşları katıldı.

Yapılan törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehit Abdurrezak Kanatn'ın özgeçmişi okundu. Törende Batman Valisi Hulusi Şahin ve Batman İl Emniyet Müdürü Köroğlu da birer konuşma yaptı. Ardından şehit bekçi Abdurrezak Kanat için dualar edilerek törene katılanlardan helallik alındı.

Törende şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu. Törenin ardından katafalktan alınan şehidin naaşı mesai arkadaşları tarafından omuzlanarak ambulansa konuldu. Şehit Abdurrezak Kanat'ın cenazesi, Mehmet Emin Terece Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Örme Gözü Mezarlığı'na defnedilecek. - BATMAN

Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi
Şehit bekçi için tören düzenlendi

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Batman, Tören, Bekçi, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit bekçi için tören düzenlendi - Son Dakika


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