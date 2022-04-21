Şehit çocuklarına scooter sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit çocuklarına scooter sürprizi

21.04.2022 09:54
Şehit çocuklarına scooter sürprizi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisinden scooter talep eden El-Bab şehidi Murat Tevlim'in çocuklarına sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti ve hediyelerini verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kendisinden scooter talep eden El-Bab şehidi Murat Tevlim'in çocuklarına sürpriz yaparak evlerinde ziyaret etti ve hediyelerini verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, El-Bab şehidi Darıcalı Murat Tevlim'in çocuklarını evlerinde ziyaret etti. Başkan Bıyık, kendisinden scooter talep eden çocuklara hediyelerini de verdi. Şehit çocuklarının elinden tutmaya devam edeceğini belirten Bıyık, "Şehit aileleri ve onların emanetleri bizim başımızın tacı. Şehidimizin emaneti olan yavrularımızın bizden taleplerini yerine getirmek boynumuzun borcu. Her zaman onların yanında olmaya ve ellerinden tutmaya devam edeceğiz. Şehitlerimiz bizlerin sağlığı ve huzuru için canlarını seve seve feda ediyorlar. Bize düşen de her zaman onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmaya çalışmak olacak" diye konuştu. - KOCAELİ

Şehit çocuklarına scooter sürprizi
Şehit çocuklarına scooter sürprizi
Şehit çocuklarına scooter sürprizi

YORUMLAR
500
Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü (1) Hz. Ali'nin şehit edilişinin 1361. yıl dönümü (1) Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi Şehit aileleri ile gaziler onuruna iftar verildi

Muzaffer Bıyık, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit çocuklarına scooter sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
09:57 Fransa cumhurbaşkanı adayları arasında "başörtüsü" ve cami tartışması! Le Pen: Yasaklayacağım, Macron: İç savaş çıkarırsınız
09:57 Demet Özdemir iddialı kıyafetiyle ayna karşısında poz verdi, müstakbel eşi Oğuzhan Koç'tan yorum gecikmedi
09:53 İstanbul TÜGVA binasında korkutan patlama! Polis, kadın zanlının izini sürüyor
09:47 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Efe ve Zeynep neden gözaltına alındı?
09:34 1000 sivilin mahsur kaldığı Mariupol şehri hakkında konuşan Kadirov: Öğleden önce ya da öğleden sonra kontrol Rusya'ya geçecek
09:29 Gaziosmanpaşa'da patlama meydana geldi! Polis geniş güvenlik önlemleri aldı
09:26 Sadakatsiz dizisinde dün akşam neler oldu? Asya ve Volkan'ı gören Derin nasıl bir plan yaptı?
08:57 Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrol oyuncusu, kızının adını Pera koyacak
08:51 Öğrenci yurdunda feci ölüm: Genç kız sigara içerken 7. kattan düştü
08:49 21 Nisan güncel döviz fiyatları: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 10:03:33. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit çocuklarına scooter sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement