Şehit Erol Soyer'in hiç görmediği kızı Merve herkesi gururlandırdı - Son Dakika

Isparta'da Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erol Soyer'in kızı Merve Soyer, Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra hayalini gerçekleştirerek, İzmir Bayraklı Adliyesi'ne Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Merve'nin annesi Seher Soyer, "Kızım babasını fotoğraflardan tanıyor. En büyük hayali babasının son görev yaptığı yerde görev yapmaktı. İlk ataması orası olmadı ama inşallah ilerleyen yıllarda orada görev yapar" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 1993 yılında Jandarma Uzman Çavuş olarak göreve başlayan Erol Soyer, 1994 yılında Seher Soyer ile evlendi. Evlendiği sırada Uşak'ta görev yapan Erol Soyer, İzmir Foça'daki komando eğitiminin ardından Muş'un Hasköy ilçesine tayin oldu. Eşini hamile olduğu için Isparta'da bırakarak görev yerine giden Soyer, göreve başladıktan 10 gün sonra eşinin doğumu için izin aldı. Ancak izin aldıktan sonra 26 Temmuz 1995 tarihinde Isparta'ya gitmek için hazırlandığı sırada hain teröristlerin gece saatlerinde Kovuktaş köyüne saldırdığı ihbarını alan Soyer, bölgeye gitti. Soyer, köyde PKK'lı hain teröristlerle girilen çatışmada şehit oldu.

Kızını göremedi

Jandarma Uzman Çavuş Erol Soyer'in şehit olmasından 40 gün sonra kızı Merve dünyaya geldi. Babasını sadece fotoğraflardan tanıyan Merve, büyüdü ve Akdeniz Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Fakülteyi 2018 yılında tamamlayan Merve, hayalini kurduğu savcılık sınavlarına girerek, kazandı. Isparta Adliyesi'nde savcılık stajını tamamlayan Merve Soyer, 27 Eylül'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen kura ile İzmir Bayraklı Adliyesi'ne Cumhuriyet Savcısı olarak atandı.

"Telsizden duyup gidiyor, orada şehit oldu"

Şehidin eşi Seher Soyer, kızının atanmasının ardından Isparta'da Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Savcı'yı ziyaret etti. Merve, evrak işleriyle uğraştığı için ziyarete katılamadı. Burada İhlas Haber Ajansı(İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Seher Soyer, eşiyle 26 Ağustos 1994 tarihinde evlendiklerini ve daha sonra Uşak'ta 3 ay beraber kaldıklarını söyledi. Soyer, "O arada eşimin 3 aylık İzmir Foça'da eğitimi çıktı. Oradayken de Muş Hasköy'e tayin oldu. Hamile olduğum için eşimle gitmedim ve Isparta'da kaldım. Eşim Muş'a gittikten 10 gün sonra şehit oldu. Aslında eşim doğum iznine ayrılmıştı. Ama telsizinden köyü teröristler bastı diye duyuyor ve koşarak gidiyor. Orada şehit oldu" dedi.

"Kızım üzüntüden normal zamandan 40 gün sonra dünyaya geldi"

Eşinin şehit olmasının ardından doğumunun gelmesine rağmen üzüntüsü nedeniyle kızını 40 gün sonra dünyaya getirebildiğini anlatan Soyer, "Kızıma babasının istediği ismi koyduk. Tek başıma büyüttüm, annem ve babamın da desteği oldu tabii ki. Ama hep kızımın yanındaydım. Büyüdü, üniversiteyi kazandı, hukuk fakültesini bitirdi" dedi.

"Atandıktan sonra babasının mezarına gitti"

Kızı Merve'nin babasını fotoğraflardan tanıdığını kaydeden Seher Soyer, kızının en büyük hayalinin babasının son görev yaptığı yerde çalışmak olduğunu söyledi. Soyer, "İlk ataması İzmir Bayraklı Adliyesi'ne çıktı. İnşallah ilerleyen yıllarda Allah gönlüne göre verir ve babasının son görev yaptığı yerde görev yapmak nasip olur. Kızımla gurur duyuyorum, Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Kızım atandıktan sonra babasının mezarına giderek, savcı olma hayalini gerçekleştirdiğini babasına söyledi" diye konuştu. - ISPARTA