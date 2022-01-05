Şehit Fethi Sekin adının verildiği gençlik merkezinde anıldı - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 5 Ocak 2017'de teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'i şehadetinin 5'inci yıldönümünde Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlediği törenle andı.

İzmir Adliyesi'ne yönelik 5 Ocak 2017'de teröristlerin düzenlediği bombalı ve uzun namlulu saldırıyı önleyen, mermisi bitince teröristlerin açtığı ateşle şehit olan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde Motosikletli Şahinler Timi'nde görevli polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 5'inci yıl dönümünde anıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen anma törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş ve gençlik merkezinde görevli öğretmenler, öğrenciler ve Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Şehit Fethi Sekin'in biyografisi anlatıldı. Şehit Fethi Sekin ve tüm şehitlerin ruhlarına ithafen okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından daire başkanları tarafından pilav hayrı gerçekleştirildi. Yapılan hayır sonrasında, tören son buldu. - MANİSA