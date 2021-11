Şehit Kaymakam babası, 5 yıldır dinmeyen acısını anlattı - Son Dakika

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı neticesinde şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yaşayan babası Asım Safitürk, "5 yıl bitmiş olacak. Ama onun üzüntüsü ve acısı hiç geçmiş değil. Yani ateş düştüğü yeri yakar derler ya bu ateş yanmaya devam ediyor" dedi.

2015 yılında Mardin'in Derik ilçesine Kaymakam olarak atanan ve teröristler tarafından makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da patlatılması neticesinde şehit düşen Muhammet Fatih Safitürk için duyulan acı, aradan geçen yıllara rağmen hiç dinmedi. Şehidin adı Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane, bulvar, sokak, konak, öğrenci yurdu ve okullarda yaşatılıp adına turnuvalar ile festivaller düzenlendi. Şehidin 5'inci yıl dönümü öncesinde ise babası Asım Safitürk, yaşadıkları acıyı bir kez daha anlattı. Baba Safitürk, aradan geçen 5 senin acılarını soğutmadığını, evlat acısının zor olduğunu aktardı.

5 senedir toprakta, ben hala yaşıyorum

Mardin'de PKK'lı teröristlerce yapılan bombalı saldırı neticesinde şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk, "Yavrumuzun şehadetinin 5'inci yılı bitmek üzere. 11'inci ayın 11'inde toprağa verdik, 5 yıl bitmiş olacak. Ama onun üzüntüsü ve acısı hiç geçmiş değil. Yani ateş düştüğü yeri yakar derler ya bu ateş yanmaya devam ediyor. Ailede öyle bir yankı yapıyor ki hiç unutulmuyor her geçen gün biraz daha artıyor. Biz gideriz bu dünyadan, yerimizdeki otlar büyür ve bir adam boyu olur ama biz yine unutmayız gibi geliyor. Allah kimsenin başına vermesin. Ben kendim 81 yaşındayım, 40 yaşındayken dünyaya geldi ve 5 senedir toprakta, ben hala yaşıyorum. Vatan için her şey feda olsun ben o kanaatteyim. Zehir, kan yuttuk ama millet ve devletimize karşı dik durmaya mecburuz. Ağlayıp, feryat ederek tabuta sarılabilirdik ama vatan için bende feda olmaya hazırım. Çok acı hissettik ama her şeye rağmen dik durmaya mecburuz, her daim dost ve düşmana karşı dik durmaya mecburuz" dedi.

O günden beri aynı şeyleri yaşıyoruz

Kaymakamın şehit olduğu günden buyana acının kat kat arttığını belirten ve devlet büyüklerinin ailesini yalnız bırakmadığını belirten baba Safitürk, "O günden beri aynı şeyleri yaşıyoruz. Tabii Allah razı olsun mülki erkan bizi hiç yalnız bırakmayarak hep teselli ve ziyaret ediyorlar. Bunlar bize teselli kaynağı oluyor. Vatana sahip çıkanlara başarılar diliyor ve onlara devamlı dua ediyorum. Milletimin ilgisi tabii unutulmaz bir şey Allah razı olsun. Eğer çocuğumuz böyle bir şehitlik mertebesi değil de şahsi bir ölümle hayatını kaybetseydi bizim çocuğumuz olacaktı, ama şu anda 80 milyonun. Allah razı olsun milletimizden" diye konuştu. - SAKARYA