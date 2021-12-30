Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın adının verildiği bulvar açılışına katılan eşinin sözleri duygulandırdı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit düşmüştü. Bugün görev yaptığı kışlaya yakın bir yere adı verilen Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş'ın, "Bu yolları çok iyi biliyordu, hatta Ziynet, bak ben bu yolu buraya verdim, geceleri bile gelip bölgeyi gösteriyordu" sözleri katılımcıları hüzünlendirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 4 Mart 2021'de helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu aralarında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu 11 asker şehit olmuştu. Bugün ise Elazığ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan bulvara Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın ismi verildi. Düzenlenen törene katılan Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş'ın konuşmaları duygulandırdı. Şehit Osman Paşanın görev yaptığı kışlaya yakın bu bulvardaki yol yapımında büyük emeklerinin olduğunu hatırlatan eşi Ziynet Erbaş'ın, "Bu yolları çok iyi biliyordu, hatta Ziynet, bak ben bu yolu buraya verdim, geceleri bile gelip bölgeyi gösteriyordu" sözleri duygusal anların yaşanmasına neden oldu.

Vali Dr. Ömer Toraman ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın açılış konuşmaları ile başlayan tören, Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ve duaların edilmesiyle devam etti. Daha sonra hep bir ağızdan getirilen tekbirlerle kurdele kesilerek bulvarın açılışı gerçekleştirildi. Törene, Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın eşi Ziynet Erbaş, Vali Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Demirbağ, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Elazığ 8. Kolordu Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ile kurum kuruluş temsilcileri katıldı.

Şehit Korgeneral Osman Paşanın hem milletine hem de devletine bağlı bir asker olduğunu ifade eden Vali Dr. Ömer Toraman, "Korgeneral Osman Erbaş, mesleki hayatı boyunca ettiği yemine sadık kalmış canı pahasına devletinin bağımsızlığı ve milletinin varlığı için mesai mefhumu gözetmeksizin gayret göstermiş çok kıymetli bir komutanımız. Bütün görev yaptığı yerlerde aynı kanaatleri, aynı izi bırakmış çok kıymetli bir asker. Korgeneral Osman Erbaş, yaklaşık 3.5 yıl Elazığ'da 8. Kolordu Komutanı olarak görev yaparken bu yüksek karakterini buradaki vazifesi sırasında da ortaya koymuş, göstermiş sorumluluk alması gereken her yerde sorumluluk almıştır. Başta şehit aileleri olmak üzere bütün Elazığlıların yanında olmuş bir büyük asker. Bugün burada da Şehit Korgeneral Osman Erbaş isminin, hatırasını yaşatılması çerçevesinde belediyemizin ilimize kazandırmış olduğu bu bulvara ismini vermek suretiyle buradayız" dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise, "Vatanı için gözünü kırpmadan seve seve canını feda eden kahramanlarla doludur. Bu kahramanlardan bir tanesi de 8. Kolordu Komutanımız Osman Paşa'mız, 4. Mart 2021 tarihinde Bitlis'in Tatvan ilçesinin kırsalında askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehadete yürümüştür. Osman Paşa'mıza ve kahraman askerlerine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları bir kez daha cennet olsun" diye konuştu. - ELAZIĞ