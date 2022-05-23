Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı - Son Dakika
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Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı

23.05.2022 13:04
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde terör örgütünün saldırısı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in yabancı uyruklu bir çocuğun yanan eline krem sürdüğü görüntüleri ortaya çıktı.

Yaralandıktan sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak, yoğun bakımda müşahede altına alınan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel şehit oldu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verilen 24 yaşındaki şehidin olaydan 9 gün önce çekilen videosu ortaya çıktı.

9 Mayıs'ta görev yaptığı bölgede Şenel'in, yabancı uyruklu küçük bir çocuğun sobada yanan eline krem sürmesi yürekleri dağladı. Görüntüde, komutanının ise o görüntüleri cep telefonu kamerasıyla çekerken Şenel'e, "Nerelisin Haydar, çocuk var mı" diye sorduğunda "Hataylıyım komutanım" diye cevap veriyor. - HATAY

Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı
Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı

YORUMLAR
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Orman yangınından kaçamayan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı Orman yangınından kaçamayan kaplumbağa zabıta personelinin yüreğini dağladı Karları eriyen dağlar havadan görüntülendi Karları eriyen dağlar havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit olmadan önce çekilen videosu yürek dağladı - Son Dakika


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