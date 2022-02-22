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Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı - Son Dakika

Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı

22.02.2022 12:14
Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 21 Şubat 2018 yılında şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli Er Cumali Gür, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 21 Şubat 2018 yılında şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli Er Cumali Gür, Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan mezarı başında anıldı.

Şemdinli'nin Ortaklar bölgesi yakınında, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde bulunan Çamtepe'ye, bir grup PKK'lının roketatarlı saldırısı sonucu şehit olan 26 yaşındaki Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı.

Kızılot Mahalle Mezarlığında dualar eşliğinde gerçekleştirilen anma törenine Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Tunç, şehidin babası Nazım Gür, askerler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit sözleşmeli er Cumali Gür'ün mezarı başında okunan Yasin-i Şerif ve Kur'an-ı Kerimin ardından mezara çiçekler bırakılırken, Manavgat Kaymakamı Demir, Nazım Gür'e böyle bir evlat yetiştirdiği için teşekkür etti.

Başta askerler olmak üzere devletin kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirten baba Nazım Gür, "Her zaman yanımızda oldular. Bir ihtiyacımız olup olmadığı hep soruldu. Devletimiz var olsun" dedi. - ANTALYA

Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı
Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı
Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı
Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı
Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı
Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı

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Manavgat, Şemdinli, Antalya, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit Sözleşmeli Er Cumali Gür, mezarı başında anıldı - Son Dakika


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