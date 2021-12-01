Şehitkamil'de gençlere güçlü destek - Son Dakika

Şehitkamil Belediyesi tarafından düzenlenen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu, yeni eğitim döneminde de polis meslek eğitim merkezleri ve spor bilimleri fakülteleri sınavlarına katılacak olan adaylardan büyük ilgi görüyor.

Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursları 1. döneminde BESYO, POMEM ve Bekçilik Sınavı'na katılan kursiyerlerinin parkurlarda gösterdiği yüzde 92 başarı ortalamasını yeni dönemde daha da yukarıya taşımak isteyen Şehitkamil Belediyesi, gençleri meslek hayallerine giden yolda yalnız bırakmıyor. Modern spor tesislerinde, alanında uzman eğitmenlerle kursiyerlerin yüksek bir motivasyon ve kararlılıkla sınavlara hazırlanmalarına büyük destek veren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, İbrahimli Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu çalışmalarına katılan kursiyerleri ziyaret etti. Kursiyerlerle yakından ilgilenen ve kendileriyle uzun sohbetler gerçekleştiren Başkan Fadıloğlu, kursiyerlere güveninin tam olduğunu ifade etti.

"Bu işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor"

Ziyaret sonunda açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Şehitkamil Belediyesi olarak özel yetenek sınavlarına hazırlanan gençlerimize yönelik eğitimlerimiz başladı. Aslında sınav takvimi açıklanmamasına rağmen biz erken başlattık. Burada öğrencilerimiz daha fazla yol alabilsinler, diye biraz erken başladık. Geçen yıl, yüzde 92'lik bir oranda başarı elde etmiştik. İnşallah bu yıl hedefimiz yüzde 100 başarı. Özellikle POMEM ve BESYO sınavlarına katılacak olan kardeşlerimizin akademik sınavlarının yanı sıra sportif mülakat etkinlikleri oluyor. Şu anda Çıksorut Mahallesindeki M. Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nin faaliyete açılmasıyla birlikte orada koşu parkurumuz da hizmete girdi. Orda yine fitness aletlerimizle birlikte ağırlık çalışabilecek noktamız da var. Hem kapalı solun hem de açık mekandaki çalışmalarını kardeşlerimizin devam ettiriyoruz. Buradaki öğrencilerimizin yarın istedikleri meslekleri yapacak olmaları bizi ziyadesiyle mutlu edecek. Şu anda stajyer olarak burada çalışan kardeşimizin dahi olması büyük bir mutluluk. Geçtiğimiz yıl sınavlara girip, BESYO'da öğrenciliğini devam ettiren, aynı zamanda da burada teoriğin yanında pratik faaliyetlerini devam ettiren birilerinin olması bu işin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Ben tüm hocalarımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, başarılı bir dönem diliyorum. İnşallah sonucunda da tüm arkadaşlarımız, gönüllerindeki yerlere kavuşurlar" diye konuştu. - GAZİANTEP