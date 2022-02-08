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Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor - Son Dakika

Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor

08.02.2022 17:52
Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma şoförü Erdal Erol, yolcuların tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı.

Kahramanmaraş'ta toplu taşıma şoförü Erdal Erol, yolcuların tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı. Her sabah işe giderken tutacakları temizleyen Erol, asker selamı ile şehitlerin ruhlarını şad ediyor.

Bir internet sitesinde şehitlerin fotoğrafının bir otobüsün camında olduğunu gören Erol, hemen çalışma yaparak, kullandığı otobüsün tutacaklarına şehitlerin isimlerini ve fotoğraflarını astı.

41 yaşındaki Erdal Erol, "11 yıldır Kahramanmaraş'ta toplu taşıma hizmeti vermekteyim. Bu uygulamayı yapma sebebim, bir internet sitesinde gördüm ve çok hoşuma gitti. Acaba kendi aracımızda böyle bir şey yapsak olur mu dedim. 20 tane tutacağa şehitlerin isimlerini ve resimlerini astım. Çok güzel tepkiler ile karşılaştım. Çünkü bunlar bizim kahramanlarımız, vatan evlatları. Bunları unutturmak istemedim. Her binen yolcum bir dua okuyor, Fatiha gönderiyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. İnşallah diğer otobüslerde yapmayı düşünüyoruz. Dikkat eden yolcularımız gerçekten çok. Burada teyzenin birinin oturup hüngür hüngür ağladığını biliyorum, çok teşekkür etti, Allah razı olsun dedi. Biz Kahramanmaraşlıyız, bu kahraman memlekette bu kahraman şehitlerimizi unutturmayacağız. Kahramanmaraş'ta da böyle bir şey ile öne çıkmak benim çok hoşuma gitti. Gerçekten kahraman memlekette kahraman şehitlerin böyle anılmasını istiyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor
Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor
Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor
Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor

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Kahramanmaraş, Asker, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehitlerin ismini otobüste yaşatıyor - Son Dakika


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