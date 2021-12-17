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Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği - Son Dakika

Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği

17.12.2021 14:01
Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği

Selçuk Belediyesi ücretsiz toprak analizi hizmetini hayata geçirdi.

Selçuk Belediyesi ücretsiz toprak analizi hizmetini hayata geçirdi. Toprağın korunması, tarımsal üretimde verimin arttırılması açısından büyük önem taşıyan toprak analizi ile ilgili Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde Toprak Analizi Eğitimi düzenlendi.

Efes Selçuk Belediyesi üreticiye destek olmak, tarımsal üretimde verimi arttırmak amacıyla önemli bir adım daha attı. Doğayı, suyu, toprağı korumak; çiftçinin bilinçli ve doğru gübreleme ile girdi maliyetlerinin düşürülmesi, birim alandan daha fazla verim ve kazanç elde edilmesi amacıyla ücretsiz toprak analizi hizmeti verilecek. Efes Selçuklu çiftçiler toprak analizi hizmetinden yararlanmak için SELBİM aracılığıyla başvuru yapacaklar. Meyve yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Efes Selçuk'ta, belediye tarafından sağlanan Toprak Analizi hizmeti ile meyve yetiştiriciliği için gerekli olan değerlerin de analiz edileceği şekilde toprak analizi hizmeti verilecek.

Amaç sürdürülebilir tarıma katkı sunmak

Toprak Okulu'nda düzenlenen eğitimde Tarım Danışmanı Kurtuluş Cumalı toprak analizinin önemi hakkında bilgi vererek; "Toprak Analizinin önemini ve yaptığımız analiz sonuçlarının çiftçinin nasıl değerlendirebileceğini anlatmak istiyoruz. Doğru gübreleme ve bilinçli bir şekilde sürdürülebilir tarıma katkı sunmak istiyoruz. Toprak Analizi bu açıdan çok önemli. Çünkü son 60 yılda dünyadaki verimli toprakların üçte birini kaybettik. Bunun sebepleri arasında betonlaşma, erozyon, yanlış gübreleme yer alıyor. Bu noktada üreticinin bilinçlenmesi gerekiyor. Toprak Analizinin gittikçe daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz" dedi.

Toprak Analizinde yer alan değerlerden ph değeri üzerinden örnek veren Kurtuluş Cumalı; "Baz ve asit ortam arasındaki aralığını gösterir. Bizim amacımız toprağın ph değerini 6-7 aralığında tutarak toprağın içerisinde yer alan elementlerinden olabildiğince faydalanmasını sağlamaktır. Bu yüzden ph değeri bizim için çok çok önemli bir değerdir" dedi. EC değeri toprağın tuzluluğunu, kireç ne kadar kalkerli bir toprak yapısı ile karşı karşıya olduğumuzu ki bazı bitkiler kireçli topraklarda yetişmeye uygun değildir, organik madde toprağın canlılığını, bünye toprağın kil, kum ve mil miktarını gösterir. Bu değerlerin dışında Toprak Analizinde azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum gibi ana elementlerimiz; demir, çinko, bakır, bor gibi izelementlere analiz sonuçlarında bakıyoruz. Analiz sonucu çıktıktan sonra toprağın özellikleri üzerinden ne yapmamız gerektiğini üreticilerimizle paylaşacağız" dedi.

Verilen eğitimin ardından üreticiler Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde yer alan serada Toprak Analizi için nasıl örnek alınabileceğine dair uygulamalı olarak bilgi aldılar. Toprak analizi eğitimine katılan üreticiler önemli bilgiler edindiklerini belirterek; "Toprak analizi bizim için çok önemli. Toprak analizi yapılması çiftçilerin daha bilinçli üretim yapmasını, daha çok verim elde etmesini sağlayacak" dediler. - İZMİR

Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği
Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği
Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği
Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesinden üreticilere toprak analizi desteği - Son Dakika


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