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Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek - Son Dakika

Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek

30.09.2021 17:26
Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek, System.String[]

"Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 192 lise öğrencisine afetler hakkında detaylı eğitimler verilerek, gönüllü olmaları sağlanacak.

"Genç Gönüllüler Projesi" kapsamında, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da 192 lise öğrencisine afetler hakkında detaylı eğitimler verilerek, gönüllü olmaları sağlanacak.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu İmam Hatipliler Derneği (KİMDER), Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanlığı tarafından hazırlanıp İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından kabul edilen Genç Gönüllüler Projesi kapsamında, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da bu tür afetler için ilk etapta 192 genç gönüllü yetiştirilecek.

"Afet bilincine ihtiyacımız var"

Genç Gönüllüler Projesinin açılışı, Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi. Törende konuşan proje yazarı ve Daday İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, "Kastamonu'da çok fazla orman var, yangın sorunu yaşayabiliyoruz. Çok dağlık bir arazisi var, sel ve heyelan problemimiz var. Aynı zamanda fay hattındayız ve deprem riski taşıyoruz. Dolayısıyla bizim afet bilincine ihtiyacımız var. Bu bilinçle yola çıktık. Kastamonu İmam Hatipliler Derneği'nin de hedef grubu öncelikli olarak İmam Hatip Liselileri olduğu için buradaki öğrencilerimizden 10 ve 11'inci sınıfları bu proje içine aldık. Yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi ve afet bilinci seminerleri verilecek" dedi.

"Afet hep gündemde kalsın istiyoruz"

67 bin TL'lik bütçe ile yola çıktıklarını söyleyen Şirin, "12 ay boyunca afet bilincini toplumun gündemine taşımak istiyoruz. 12 ay boyunca afet konuşulsun, hep gündemde kalsın istiyoruz. Proje tamamlandığında 192 tane hem AFAD gönüllüsü, hem de Kızılay gönüllüsü kardeşlerimiz olsun. Yapılacak tanıtımlarla 6 bin lise öğrencimize, yaklaşık bin 500 öğretmenimize ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kastamonu'da hazırlanan 6 projenin hibe almaya hak kazandığını belirten İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Pınar Başbilen de, "İnşallah yıl sonuna kadar daha çok ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu anlamlı projeler umarım herkese örnek olur" dedi.

Konuşmaların ardından AFAD ekiplerince, afet öncesinde yapılması gerekenler ile afet çantasının nasıl olması gerektiği anlatıldı. - KASTAMONU

Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek
Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek
Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek
Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek
Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek
Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek

Kastamonu, AFAD, Lise, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Selin vurduğu Kastamonu'da, afetler için gönüllü gençler yetiştirilecek - Son Dakika


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