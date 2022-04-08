Şenkaya'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika
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Şenkaya'da kurtuluş coşkusu

08.04.2022 00:15
Şenkaya'da kurtuluş coşkusu

Şenkaya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi.

Şenkaya'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılı kutlamaları çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na protokol tarafından çelenk sunumuyla başlayan program, Hükümet Meydanında gerçekleşen etkinliklerle devam etti.

Programa Şenkaya Kaymakamı Malik Çalışır, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fevzi Polat, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Cumhuriyet Savcısı Sayın Muharrem KIldır, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okunmasıyla başlanan törende Protokol konuşması ve telgrafların okunmasından sonra temsili göç tablosu canlandırıldı, Halk Oyunları gösterisi, mehteran takımı gösterisi ve güreş müsabakaları ile sona erdi. Programın ardından 7 Nisan Şenkaya'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşu konulu çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi. - ERZURUM

Şenkaya'da kurtuluş coşkusu
Şenkaya'da kurtuluş coşkusu
Şenkaya'da kurtuluş coşkusu
Şenkaya'da kurtuluş coşkusu
Şenkaya'da kurtuluş coşkusu

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Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Anıtı, Yavuz Bedir, Hükümet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenkaya'da kurtuluş coşkusu - Son Dakika


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