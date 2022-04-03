Şenoba Belediyesi'nden öğrencilere destek - Son Dakika
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Şenoba Belediyesi'nden öğrencilere destek

03.04.2022 11:12
Şenoba Belediyesi'nden öğrencilere destek

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bir yandan ihtiyaç sahiplerine yardım ederken, bir yandan da öğrencilere desteklerine devam ediyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, bir yandan ihtiyaç sahiplerine yardım ederken, bir yandan da öğrencilere desteklerine devam ediyor.

Uludere ilçesine bağlı Şenoba ve Hilal beldelerinde toplam 80 öğrenci okutan Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, bir yandan da Şenoba'da yapılan düğün ve vatandaşların taziye yemeklerini karşılıyor. Başkan Babat, Uludere'de dershaneye giden 80 öğrencinin günlük servis gidiş-gelişlerini, yemeklerini de Uludere'de anlaştıkları lokantada karşılıyor. Babat, yaptıklarından en önemlisinin eğitim olduğunu belirterek, 80 öğrencinin masraflarını karşıladıklarını ifade etti. - ŞIRNAK

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Alihan Babat, Uludere, Şırnak, Şenoba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şenoba Belediyesi'nden öğrencilere destek - Son Dakika


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