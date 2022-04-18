Sermaye Piyasası Kurulu atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Sermaye Piyasası Kurulu atamaları Resmi Gazete'de

18.04.2022 00:32
Sermaye Piyasası Kurulu atamaları Resmi Gazete'de

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül'ün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül'ün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. Atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sermaye Piyasası Kurulu atamaları Resmi Gazete'de - Son Dakika


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