Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı - Son Dakika
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Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı

17.04.2022 08:43
Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı

Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü.

Sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanık hakkında verilen beraat kararı Yargıtay'dan döndü. Yüksek Mahkeme; sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti.

Bir dönem sevgili olan gençler ayrıldı. Genç kız, yarı çıplak fotoğrafını kendi Twitter hesabından paylaştı. Delikanlı ise, eski sevgilisinin fotoğrafını "Ahh gönlüm kırık ayna' Ama yaa bu tweettr daha neler gorucek: ))))) hahah" ibareleri ile birlikte kendi sosyal hesabından paylaştı. Genç kızın şikayeti üzerine delikanlı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan dava açıldı. Mahkeme; genç kızın söz konusu fotoğrafı kendi hesabından paylaştığına dikkat çekti. Sanığın beraatine hükmetti. Kararı mağdur genç kız temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Yargıtay kararında, genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi: "Mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılan mağdurun poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini talep etmeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirdi. 'Bahse konu fotoğrafının herkese açık şekilde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştığı, katılanın herhangi bir kısıtlama yapmaması nedeniyle bu şekilde paylaştığı fotoğrafının başkaları tarafından görülmesinden ve paylaşılmasından rahatsızlık duymadığı, bu nedenle bahse konu fotoğrafın alınmasının ve yorum yapılmasının yüklenen suçu oluşturmayacağı' biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi." - BURSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sevgilisinin fotoğrafını paylaşan şimdi yandı - Son Dakika


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