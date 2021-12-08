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Seydikemer Muhtarlar Dernek Başkanından Gürün'e teşekkür plaketi - Son Dakika

Seydikemer Muhtarlar Dernek Başkanından Gürün'e teşekkür plaketi

08.12.2021 12:25
Seydikemer Muhtarlar Dernek Başkanından Gürün'e teşekkür plaketi

Muğla Seydikemer İlçesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Güven, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti.

Muğla Seydikemer İlçesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mehmet Güven, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ü makamında ziyaret etti. Muhtar Güven, Büyükşehir Belediyesinin özellikle yangın döneminde yaptığı özverili çalışmalar nedeniyle teşekkür ederken, 2014 yılından bu yana ilçelerinde birçok eksiklerinin giderildiğini söyledi. Güven ziyaretin ardından başkan Gürün'e teşekkür plaketi takdim etti.

Muhtar Güven, "Başkan Gürün ayrım yapmadan hizmet ediyor"

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Güven, "2014 yılında Büyükşehir statüsüne geçtiğimiz gün merkez çok uzak bize oradan hizmet gelir mi diye kaygı içindeydik. Ancak gördük ki Büyükşehir Belediyesi çok güzel organize olmuş ve her türlü eksiğimiz gideriliyor. Özellikle ilçemizin farklı birçok noktasına yol ve içme suyu çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla çok önemli eksiklerimiz ortadan kalktı. Bunun yanı sıra sağlık, mezarlık, haşereyle mücadele ve tarım alanlarında da hizmetler eksiksiz olarak devam ediyor. Yangın sürecinde de Büyükşehir Belediyemizin desteklerini hep hissettik. Başkan Osman Gürün'ün ayrım gözetmeden halka yaptığı hizmetler nedeniyle başta kendisine ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ederim" dedi

Gürün, "Hizmetlerle mesafeleri kısaltıyoruz"

İl genelinde birçok farklı noktada devam eden çalışmalar kapsamında hizmetleriyle her İlçeye ulaştıklarını söyleyen Gürün, "Muğla'da birbirinden değerli 13 ilçemiz bulunuyor. Her ilçemizin aciliyet durumlarına göre eksiklerini gideriyor geleceğe daha güvenle bakan bir şehir için yoğun çaba sarf ediyoruz. Seydikemer ilçemiz merkeze en uzak olan ilçelerimizden biri. Ancak muhtarımın da belirttiği gibi biz her bölgede gerekli personel ve ekipman ile projelerimizi devam ettiriyoruz. Mesafeler bize engel değil tam asine hizmetlerimizle kısaltılması gereken bir olgu olarak görüyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızla kucaklaşmanın en iyi yolunun hizmetlerimizle onların yanında bulunmak olduğunu biliyoruz. Muhtarıma da nazik davetleri için teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Seydikemer Muhtarlar Dernek Başkanından Gürün'e teşekkür plaketi
Seydikemer Muhtarlar Dernek Başkanından Gürün'e teşekkür plaketi

Mehmet Güven, Osman Gürün, Seydikemer, Muğla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Seydikemer Muhtarlar Dernek Başkanından Gürün'e teşekkür plaketi - Son Dakika


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