"Seyhan Sanat Evi" hizmeti açıldı - Son Dakika

Seyhan Belediyesinin açtığı "Seyhan Sanat Evi" hizmete girdi.

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Yeşilyurt Mahallesi'ndeki çok amaçlı tesis bünyesinde Yeşilyurt SEYMER'e bağlı olarak Seyhan Sanat Evi açıldı.

Seramikten cama, keçeden, makromeye birçok el sanatı kurslarının verileceği Seyhan Sanat Evi'nin ilk kursiyerleri ise öğrenciler oldu. Küçük öğrenciler katıldıkları Minik Eller Atölyesi'nde hem el becerilerini geliştirip hem de zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirme olanağına kavuştu.

Seyhan Belediye Başanı Akif Kemal Akay, Yeşilyurt Çok Amaçlı Tesis bünyesinde hizmete giren alanların halkın ve kentin önceliklerine göre düzenlendiğini vurguladı. Başkan Akay, "Yeşilyurt Mahallemiz kısa sürede bilimin, inovasyonun, sanatın merkezi haline geldi. Başta gençlerimiz olmak üzere, tüm yurttaşlarımızı çok amaçlı tesisimizde hizmete açtığımız alanlara bekliyoruz. Seyhan'ımıza, Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi. - ADANA