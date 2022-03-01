SGK Başkanı Ceylan: "Projenin ana mantığı kadın işverenlerin ilave olarak istihdam edecekleri kadın işçiler üzerine kurgulanmaktadır" - Son Dakika

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, "Projenin ana mantığı kadın işverenlerin ilave olarak istihdam edecekleri kadın işçiler üzerine kurgulanmaktadır. Projenin kapsamında, özellikle küçük ölçekli işçi sayısı 9 ve daha aşağıda olan işverenler ilave kadın istihdamı sağlamak koşulu ile projeden faydalanacaktır" dedi.

"Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Women Up)" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen proje kapsamında girişimci kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve Türkiye'yi kayıtlı kadın istihdamı açısından daha iyi seviyelere çıkarılması hedefleniyor. 17 Mayıs 2021'de hayata geçirilen proje kapsamında, bölgesel farklılıklara göre kadın işverenlerin yoğunluğu dikkate alınarak destek sağlanacak iller; Ankara, İstanbul, Denizli, Aydın, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olarak belirlendi. Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, düzenlediği basın toplantısı ile söz konusu projeyi tanıttı.

"Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen bir hibe projesidir"

Projenin amacı hakkında açıklamalarda bulunan Ceylan, "Bugün burada toplanmamızın sebebi olan 'Women Up projesi de girişimci kadınları desteklemek rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayı dışı istihdam oranlarını düşürmek için hayata geçirilmiş Avrupa Birliği ile ortaklaşa Finanse edilen bir hibe projesidir. Projenin ana mantığı kadın işverenlerin ilave olarak istihdam edecekleri kadın işçiler üzerine kurgulanmıştır. Projenin kapsamında, özellikle küçük ölçekli işçi sayısı 9 ve daha aşağıda olan işverenler ilave kadın istihdamı sağlamak koşulu ile projeden faydalanacaktır" diye konuştu.

"Kadınlarda istihdam oranı daha düşük"

Kadınların iş gücü piyasasına katılımını değerlendiren SGK Başkanı Ceylan, " Bir ekonominin hem büyümesi hem de kalkınması açısından çok önemli bir olgu olup yoksulluğun azaltılmasına da katkı sağlamaktadır. Ayrıca kadınların iş gücü piyasasına katılımı, kadının ekonomik özgürlüğünü sağladığı gibi kendine olan güvenini ve toplumsal saygınlığını da arttırmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye'de erkeklerin istihdam oranları karşılaştırıldığında kadınlarda istihdam oranının daha düşük olduğu görülmektedir" dedi.

"Kadınlarda kayıt dışı istihdam oranında erkeklere kıyasla 2 kat bir azalma gerçekleşmiştir"

2020 yılında verilene göre kadınlarda istihdam oranına değinen Ceylan, "Türkiye'de yaklaşık yüz de 26 iken, OECD ülkelerinde yüzde 48, Avrupa Birliği Ülkelerinde ise yüzde 62'dir. Kadınların kayıt dışı çalışma oranı son on yılda 21 puan düşerken, erkeklerde 10 puan düşüş yaşanmıştır. Yani kadınlarda kayıt dışı istihdam oranında erkeklere kıyasla 2 kat bir azalma gerçekleşmiştir. Öte yandan, küçük işletmelerde kayıt dışı istihdam oranı genele kıyasla oldukça yüksektir. 10 ve daha az işçinin çalıştığı küçük ölçekli iş yerlerinde kayıt dışı istihdam oranı yüzde 54'tür" ifadelerine yer verdi. - ANKARA