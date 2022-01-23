Üye Girişi
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar - Son Dakika

Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar

23.01.2022 13:27
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Geleneksel Kızak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 5. Geleneksel Kızak Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

İnönü Belediyesi tarafından Aktaş mevkiinde 5'incisi düzenlenen Geleneksel Kızak Festivali'nde çocuklar, aileleriyle birlikte gönüllerince eğlendi. Termometrelerin sıfırın altında 7 dereceyi gösterdiği ilçede festivale katılanlar karla kaplı tepeden kızaklarıyla kaydı. Etkinlik boyunca hafif kazaların da yaşandığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kızaklarıyla kayarak eğlenen çocukların yüzlerindeki mutluluk ise yürekleri ısıttı. Etkinliğe katılan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt da kızakla kayarak karın tadını çıkardı.

İnönü Belediyesi'ne bağlı ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren soğuk havaya rağmen festival alanında toplanan vatandaşların ısınması için soba kurdu. Belediye tarafından temin edilen kızaklarla festivale katılan aileler ve çocuklar mutlu olduklarını dile getirdiler.

"2 senedir pandemiden dolayı yapamıyoruz"

Geleneksel Kızak Festivali'nin Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır yapılamadığını aktaran İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Bu sene 5.'sini düzenlediğimiz kızak şenliğini kazasız belasız inşallah hayırlara vesile olur. Bu şenliğin amacı genelde karne tatiline denk getiriyoruz. Hem çocuklarımızın eğlenmesine hem de çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin eğlenmesine bir vesile olsun istedik. 5 sene önce acaba olur mu diye başlamıştık. Ama sonradan katılımın çok fazla olmasından dolayı devam ettirmeye başladık. 2 senedir pandemiden dolayı yapamıyoruz. Bu sene artık yapalım dedik. Gördüğünüz gibi sürekli gelen arkadaşlar var. Kardeşlerimiz var. Bu akşama kadar devam edecek. Eğer imkan olursa önümüzdeki sene bu yaklaşık 600-700 metrelik pisti 1 buçuk kilometreye uzatmak istiyoruz. Aşağıya kadar uzatmak istiyoruz. Belli bir tarih veremiyoruz çünkü karın ne zaman yağacağı ne zaman fazla olacağını bilemiyoruz. Bu yüzden ekip olarak hazırız. Kar yağdı mı hemen ertesi gün bu festivali devreye koyuyoruz. Bu zamana kadar gelen misafirlerimizin sayısı 2 bin civarında şu anda, pisti uzattıktan sonra 5 binlere yaklaşır tahmin ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde daha uzun pist ve daha çok ziyaretçi bekliyoruz" diye konuştu.

"İlk defa kayıyorum"

Anne ve babasıyla festivale gelen ve ilk kez kızakla kayma deneyimi yaşayan 10 yaşındaki Ahmet Selim, "Çok eğlenceli bir etkinlik oluyor. Yukarı çıkanlara sağdan geçin diye uyarı yapıyorlar ama sağdan gelmiyorlar. Bize engel oluyorlar ve çarpıp düşüyoruz. İlk defa kayıyorum. Kaymak çok güzel ve eğlenceli" ifadelerini kullandı.

Ailesiyle birlikte kızakla kaymaya gelen Rıfat Çetin, "Ben küçükken burada yaşıyordum. O zamanlarda arkadaşlarla kendi aramızda gelip kayıyorduk. Büyüdükten sonra bizim için çok güzel bir anı oldu. İnşallah hatıralarımızda kalacak. Çok güzel eğleniyoruz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar
Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar

YORUMLAR
500

Kadir Bozkurt, Eskişehir, Festival, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar - Son Dakika


Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı Düzce'de 30 araç birbirine girdi! Zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı         
13:30
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53

Son Dakika Haberleri
12:51 Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu
11:57 Elazığ'da süs havuzları dondu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
12:15 Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış
12:13 Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak
11:55 Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı
11:38 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti
11:26 Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
11:25 Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi
11:09 Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı
10:55 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 13:36:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sıfırın altında 7 derecede kızaklarıyla kayarak ısındılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement