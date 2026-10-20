Siirt'te kilim ustası keten ipliğini kumaşa dönüştürüp geleneksel dokumayı yaşatıyor - Son Dakika
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Siirt'te kilim ustası keten ipliğini kumaşa dönüştürüp geleneksel dokumayı yaşatıyor

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Siirt\'te kilim ustası keten ipliğini kumaşa dönüştürüp geleneksel dokumayı yaşatıyor
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Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde görevli kilim ustası, kilim dokumacılığındaki tecrübesini keten dokumaya taşıyor. Usta, doğal liflerden elde edilen keten ipliğini kumaşa dönüştürerek giyimden perdeye ürünler üretiyor.

Siirt Olgunlaşma Enstitüsünde usta öğretici olarak görev yapan Beşire İlik, çocukluk yıllarında öğrendiği ve 20 yıldır sürdürdüğü kilim dokumacılığındaki tecrübesini keten dokumaya taşıyarak geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam ediyor.

Geleneksel dokuma alanındaki ustalık birikimini farklı tekniklerle buluşturan Beşire İlik, Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yürüttüğü çalışmalarla doğal liflerden elde edilen keten ipliğini kumaşa dönüştürüyor. Yıllar önce Halk Eğitimi Merkezindeki kurslarla başlayan dokumacılık serüvenine ara verdikten sonra Olgunlaşma Enstitüsünün sınavlarını kazanarak mesleğine dönen İlik, şimdilerde hem kilim dokumacılığını hem de keten dokumacılığını başarıyla sürdürüyor.

"Kilim dokumak bana terapi gibi geliyordu"

Mesleğe başlayış hikayesini ve dokumacılığa olan tutkusunu anlatan kilim ustası Beşire İlik, "Kilim ustasıyım. 20 yıl önce bu mesleğe başladım. Halk Eğitim kursuna gittim, orada öğrendim. Sonra tezgah temin ettik ve evde dokumaya başladık. Evde bir süre dokuduktan sonra evlendim ve 20 yıl ara verdim. Ara verdikten sonra Olgunlaşma Enstitüsünün ismini duydum, kaydımı oluşturdum ve sınava girdim. Sınavda başarılı olduktan sonra kilim ustalığıma geri döndüm. Çünkü kilim dokumayı çok seviyorum. Kilim dokurken her deseninde farklı duyguları, hüznü, sevinci yaşıyordum, bana adeta bir terapi gibi geliyordu" dedi.

"Keten dokuma hayatımızın her alanında yer alıyor"

Kilim tecrübesini keten dokumaya aktardığını belirten İlik, keten kumaşın kullanım alanlarına ve sağlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an keten dokuma yapıyorum. Keten, terletmeyen ve neme karşı dayanıklı olan çok sağlıklı bir kumaş. Giyim atölyemizde nakıştan gömleğe, perdeden giyime kadar hayatımızın her alanında keten dokuma ürünler üretiliyor."

Geleneksel kilim motiflerinin derin anlamlar taşıdığını vurgulayan Beşire İlik, Sini kiliminin hikayesinden bahsederek, "Kilim dokumak çok güzel bir duygu. Mesela Sini kiliminden söz edeyim, gelin ile kaynana tartışmasından sonra gelin sabaha kadar uyumamış, bütün kızgınlığını, sevincini ve hüznünü o kilime yansıtmış. Dokuduğumuz her motifte, her kilimde böyle ayrı bir hikayemiz var" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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