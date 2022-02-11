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Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım - Son Dakika

Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım

11.02.2022 15:17
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım

Siirt'ten, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, yola çıktı.

Siirt'ten, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahibi ailelere gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan 4 tır, yola çıktı.

İl Müftülüğü ve Siirtli hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan gıda, giysi ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım tırları, okunan dualarla uğurlandı.

Kent merkezinde yardımların hazırlanmasında emeği geçen hayırseverlere teşekkür eden Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirtlilerin Suriye'deki mağdurlara her zaman yardım elini uzattığını dile getirdi.

Vali Hacıbektaşoğlu, "Toplanan yardımlar ağırlıklı olarak un, gıda, hububat, giysi ve temizlik malzemeleri inşallah Suriye'nin İdlib kentine ulaştırılmak üzere Öncüpınar sınır kapısına hareket edeceklerdir. Destek verenlere tüm hayırseverlere canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu ve Müftülük görevlileri katıldı. - SİİRT

Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım
Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım

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Türkiye Diyanet Vakfı, Suriye, İdlib, Siirt, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Siirt'ten İdlib kentine 4 tır yardım - Son Dakika


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