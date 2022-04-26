Sıkıyönetim altındaki Odessa'da komutanlar nikah kıydı - Son Dakika
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Sıkıyönetim altındaki Odessa'da komutanlar nikah kıydı

26.04.2022 13:42
Sıkıyönetim altındaki Odessa'da komutanlar nikah kıydı

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da devam eden sıkıyönetim uygulaması sebebiyle evlenen asker çiftlerin nikahlarını komutanları kıydı.

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da devam eden sıkıyönetim uygulaması sebebiyle evlenen asker çiftlerin nikahlarını komutanları kıydı.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 62 gündür sürerken, Ukraynalı çiftler bombardımanlar altında dünyaevine giriyor. Odessa Belediyesi, askeri personelin nikahlarının kıyıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, "Odessa'da sıkıyönetim altında evlenen askeri personelin nikahları ilk kez komutanları tarafından kıyıldı. Nikah, askeri bir üstte gerçekleşti. Çiftlerin düğününde ünlü sunucu Daniel Salem'ın yanı sıra, Kolya Serga ve Oleh Skripka da sahne aldı. Belediye adına da çifti Belediye Başkan Yardımcısı Pavel Vugelman tebrik ederek hediyelerini takdim etti" ifadelerini kullandı.

"Savaş değil aşk yapıyoruz"

Düğünde söz alan askerlerin komutanları, "Bugünün sloganı ise savaş değil aşk yapıyoruz. Savaş savaştır ancak aşk da imzayı gerektirir. Kalpten mutluluklar diliyoruz" şeklinde konuştu. - ODESSA

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Kaynak: İHA

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