Silifke\'de nar hasadı başladı, nar ekşisi için nar suyu 10 saatten fazla kaynatılıyor

Mersin'de Yörüklerin hem kış sofralarına lezzet katmak hem de aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla geleneksel yöntemlerle hazırladığı nar ekşisinin zorlu üretim süreci hasatla birlikte başladı.

Mersin'de bir çok ilçede olduğu gibi tescilli narıyla bilinen Silifke'de de hasat başladı. Nar hasadının başlamasıyla birlikte kış hazırlıklarının önemli geleneklerinden biri olan nar ekşisi üretimi de kadınların yoğun emeğiyle tamamen doğal olarak sürdürülüyor. Dalından toplanan narlar, önce nar tane ayırma makinelerinde kabuklarından ayrıldıktan sonra suyu çıkarılıyor. Elde edilen nar suyu, büyük kazanlarda odun ateşinde 10 saatten fazla kaynatılarak koyulaştırılıyor ve nar ekşisine dönüştürülüyor.

Nar ekşisine dönüştürülen narların genelde pazarda satış imkanı bulamayan çatlamış ürünleri değerlendirerek israfı önleyen Yörük kadınlar, ekonomik kazanç elde ederek aile bütçesine ek gelir sağlarken, sofralarla da önemli bir lezzeti buluşturuyor. Büyük emekle hazırlanan geleneksel nar ekşisinin kilogramının 500 ile 600 lira arasında değişen fiyatlarla alıcı bulduğu öğrenildi.

Nar ekşisi yapan Nazmi Söylemez'de ilçede nar sezonu başladığını hatırlatarak, Silifke'nin de narlarıyla ünlü bir bölge olduğunu kaydetti. Söylemez," Silifke Göksu Deltası ve çevresinde müthiş derecede nar bahçeleri var. Narları bahçelerden topluyoruz. Narları en teknolojik aletlerde tane ayırma ve sıkma sistemi sonrasında büyük kazanlarımızda getirdiğimiz nar sularını en doğal ortamda odun ateşinde 12-13 saatlik kaynatma sonrasında kıvama getirerek şifa kaynağı nar ekşisi oluşturuyoruz" dedi.