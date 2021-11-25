Silivri'de kaybolan engelli genç kız Samsun'da bulundu - Son Dakika

Silivri'de dün akşamdan bu yana kayıp olan engelli genç kız Samsun'da bulundu.

Silivri'de ikamet eden 25 yaşındaki yüzde 40 engelli Bircan Öden'den, dün saat 17.00'den bu yana haber alınamıyordu. Ailesinin müracaatı üzerine için geniş çaplı araştırma başlatan Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp genç kızın Samsun'a gittiğini tespit etti. Araştırmalarını Samsun'a yoğunlaştıran ekipler, Bircan Öden'i Samsun'da buldu. Kızlarının bulunduğu bilgisini alan aile, Samsuna doğru yola çıktığı öğrenildi. - İSTANBUL