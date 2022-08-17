Minik eller aşure yaptı - Son Dakika
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Minik eller aşure yaptı

17.08.2022 13:13
Minik eller aşure yaptı

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi'nde anneleriyle birlikte aşure yapan minikler, aşureleri gelen konuklara ikram etti.

Sincan Belediyesi Bebek Kütüphanesi'nde anneleriyle birlikte aşure yapan minikler, aşureleri gelen konuklara ikram etti.

Geleneklerin yaşatıldığı Bebek Kütüphanesi'nde muharrem ayı vesilesiyle kazanlar kaynadı. Çocuklar anneleri ve eğitmenlerinin yardımıyla paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesi aşure pişirdi. Eğitmenler tarafından çocuklara aşurenin önemi ve içinde bulunan malzemelerin faydaları anlatıldı. Aşureler tek tek kaplara konularak Bebek Kütüphanesi'ne gelen vatandaşlara ikram edildi. Tadına ilk bakan ise çocuklar oldu.

Drama ile çocuklara "paylaşma" temalı bir hikaye de anlatıldı. Ardından kaşık ve aşure malzemeleri kullanılarak çocuklar el hünerlerini sergiledi, bereket kaşığı yaptı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Minik eller aşure yaptı - Son Dakika

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