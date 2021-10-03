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Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler hem meslek öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika

Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler hem meslek öğreniyor hem üretiyor

03.10.2021 15:19
Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler hem meslek öğreniyor hem üretiyor, System.String[]

Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tekstil atölyesinde hükümlülerin imal ettiği ürünler Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor.

Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tekstil atölyesinde hükümlülerin imal ettiği ürünler Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor. 3 bin 500 metrekare alana sahip tekstil atölyeleri adeta bir fabrikayı andırıyor.

Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki tekstil atölyesinde hükümlülerin imal ettiği ürünler Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunuluyor. 3 bin 500 metrekare alana sahip tekstil atölyelerinde çalışarak kalfalık, çıraklık ve ustalık belgelerini alma fırsatı bulan hükümlüler, bir meslek sahibi olarak tahliye oluyorlar. Hükümlülerin istihdama yönelik meslek edindirilmesi ve mevcut mesleklerinin geliştirilmesi amacıyla faaliyet gösteren Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, ülke genelinde birçok atölye ve tesiste hükümlülere pratik yapma imkanı sunarak meslek öğretiyor.

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlüler için hazır giyim sektöründe meslek eğitimi verilen tekstil atölyesi faaliyet gösteriyor. Kurumun kapalı bölümdeki bin metrekare alanda öz kaynaklarla oluşturulan atölyede hükümlüler tarafından mont, pantolon ve gömlek, açık bölümünde ise kamu-özel sektör iş birliğiyle kurulan 2 bin 500 metrekare alanda gömlek üretimi yapılıyor. Büyüklüğü, üretim kapasitesi, teknik alt yapısı bakımından İşyurtları bünyesindeki en büyük hazır giyim atölyelerinden biri olan tesiste her yıl yüzlerce hükümlü ve tutukluya tekstil üretiminin kalıp, kesim, dikim, ilik açım, düğme dikim, ütü, katlama, ambalajlama gibi birçok aşamasında mesleki eğitim veriliyor. İmal edilen tekstil ürünleri Türkiye'nin dört bir yanında satışa çıkarılarak ekonomiye katkı sağlanırken, nitelikli ara eleman olarak yetiştirilen hükümlüler tahliye edildikten sonra meslek sahibi bireyler olarak yeniden topluma kazandırılıyor.

"Ceza İnfaz Kurumunda temiz bir sayfa açmalarını tavsiye ediyoruz"

Sinop E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Abdulhamit Denizci, kurumda hükümlü ve tutuklulara farklı iş kollarında eğitimler verildiğini ve üretim yapıldığını söyledi. Amaçlarının hükümlülerin toplum ile bütünleşip suçtan uzak durarak dışarıdaki yaşamlarını kolayca sürdürmeleri olduğunu belirten Denizci, "Hükümlüyü çağırıp dinliyoruz, mesleği yoksa bir mesleğe yönlendiriyoruz. Hatta hangi mesleği öğrenmek istediğini, kendisini ceza infaz kurumunda nasıl geliştirmek istediğini soruyoruz. Burada öğrendiği meslek ve sanatı sürdürerek kendi işlerini kuran veya başka iş yerlerinde öğrendiği meslek dalında çalışan birçok hükümlümüz var" dedi.

Hükümlülerin ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra bu şekilde topluma daha kolay adapte olduklarını vurgulayan Denizci, "Biz diyoruz ki 'Geldin, geçmişi unut. Temiz bir sayfa aç. Bugünü güzel bir şekilde sana yaşatalım ki yarına umut olsun.' Bu sloganla onların istihdamını sağlıyor ve tahliye ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Açık Ceza İnfaz Kurumu, Türkiye, Sinop, İnfaz, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlüler hem meslek öğreniyor hem üretiyor - Son Dakika


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