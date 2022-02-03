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Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Son Dakika

Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

03.02.2022 00:31

Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu Sinop'ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu.

Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

SİNOP - Sinop'ta bir kişi, taşıdığı silah ile aynı masada oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu.

Olay, 22: 15 sıralarında Sinop merkez Gazi Caddesi üzerinde bir mekanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mekanda birlikte oturan Mertcan D. ile Cemil R., sohbet ederken Cemil R., kendisine ait tabancayı incelemek için masaya çıkardığı esnada silahı alev aldı. Tabancadan çıkan kurşun, karşısında oturan Mertcan D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sinop Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, zanlı Cemil R. ise emniyet güçlerince tutuklandı. Cemil R.'nin taşıdığı silahın ruhsatsız olduğu öğrenildi.

Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu
Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu

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Silah, Sinop, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sinop'ta birlikte oturduğu arkadaşını yanlışlıkla vurdu - Son Dakika


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