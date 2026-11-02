Sinop'ta Erfelek kestanesi çiğ kilosu 750 liradan satılıyor, satışlar düşüyor - Son Dakika
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Sinop'ta Erfelek kestanesi çiğ kilosu 750 liradan satılıyor, satışlar düşüyor

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Sinop\'ta Erfelek kestanesi çiğ kilosu 750 liradan satılıyor, satışlar düşüyor
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Sinop\'ta Erfelek kestanesi çiğ kilosu 750 liradan satılıyor, satışlar düşüyor
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Sinop'ta Erfelek kestanesi tezgahlarda yerini aldı; çiğ kilosu 750 liradan, kavrulmuş bir porsiyonu 200 liradan satılıyor. Seyyar satıcı, fiyatlar nedeniyle özellikle gençlerin ve emeklilerin kestane alamadığını, kestanenin emekli için lüks olduğunu söyledi.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'un meşhur Erfelek kestanesi tezgahlarda yerini aldı. Erfelek kestanesi çiğ olarak kilosu 750 liradan, kavrulmuş olarak ise bir porsiyonu 200 liradan satışa sunuluyor. Seyyar tezgahta kestane satan Nedim Öztürk, "Pahalı olduğu için alamayan genç çok" dedi.

Sinop kent merkezinde seyyar tezgahta kestane kebabı satan Nedim Öztürk, Erfelek kestanesinin çiğ olarak kilosunun 750 liradan, kavrulmuş olarak ise bir porsiyonunu (100-130 gram) 200 liradan satışa sunduğunu belirtti.

Öztürk, geçen yıla göre kestanenin bol olduğunu ancak her geçen sene satışlarının düştüğünü ifade etti.

"KESTANE BAYAĞI BİR LÜKS GİBİ OLUYOR EMEKLİ İÇİN"

Nedim Öztürk, şöyle konuştu:

"Kestane bu yıl geçen seneye göre bol ama halkta genel olarak alım gücü zayıflığı var. Çünkü bu sadece kestanenin bir toptancıdan alınması gibi değil. Günlük hayatın getirdiği bir çalışma maliyeti var. Bir de bunun burada pişirilmesi süreci var. Fireler var, kömür maliyeti var. Yer parası gibi bir işgaliye parası ödüyorsunuz. Bunlar var.

Hepimiz bir yerlerde çalışıyoruz. Bir işe gittiğin zaman ne beklentisi olur insanın? Geçinmek. Bunu da en minimum tarafından yansıttığın zaman halka biraz pahalı geliyor. Biraz değil, bayağı bir yüklü oluyor. Ortalama dolgun bir külah iki kişilik olduğu zaman 200 lirayı buluyor. Hatta geçiyor bile 3 kişiyseniz. O da 130 gram civarı oluyor aşağı yukarı. O da kendimizden taviz vererek oluyor. Biz ortalama şimdi bu en standart kestaneyi alamıyoruz. Bizim aldığımız kestanenin kilosu 750, 800 liradan aşağı değil. Çünkü o ince kestaneyi biz burada yapamayız, uygulayamayız. Sen 15 dakika sonra geldiğin zaman bu kupkuru bir hale gelir. İçinden ister istemez kurtlusu oluyor, fire oluyor, verilemeyecek gibi küçüğü oluyor. Biz bunları ayıklıyoruz tabii.

"EMEKLİ İÇİN KESTANE LÜKS"

Pahalı olduğu için alamayan genç çok. Özellikle üniversite öğrencisi için 200, 300 lira önemli bir rakam. Burası emeklinin çok olduğu bölüm. Yani onlar için çok daha önemli. Onlar çay parasının uygunluğunun hesabında. Simit, çay, günlük ihtiyaç. Balık alacağım, geri döneceğim, pazara geleceğim. Kestane bayağı bir lüks gibi oluyor emekli için. Ancak nefis köreltmelik alabiliyor."

Kaynak: ANKA
EkonomiErfelekSinopYaşamYerelSon Dakika

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