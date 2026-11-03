Sinop’ta fethin 812. yılı kutlandı - Son Dakika
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Sinop’ta fethin 812. yılı kutlandı

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Sinop’ta fethin 812. yılı kutlandı
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Sinop’ta fethin 812. yılı kutlandı
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Sinop’un fethinin 812. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Sinop'un fethinin 812. yıl dönümü dolayısıyla Sinop Valiliği tarafından kutlama programı düzenlendi. Tarihi Lonca Kapısı'nda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mehter eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından Uğur Mumcu Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti. Kutlamalar, Jandarma Genel Komutanlığına bağlı mehter takımının meydanda sunduğu gösteriyle devam etti.

Mehter gösterisinin ardından yaptığı konuşmada Sinop Valisi Mustafa Özarslan, tarih bilincinin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekerek, "Bizim başkalarının hayali kahramanlarına ihtiyacımız yok. Bizim kendi gerçek kahramanlarımız var. Bizim Alparslan'ımız var, bizim İzzeddin Keykavus'umuz var, bizim Fatih'imiz var, bizim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz var. Önce kendi tarihimizi, kendi medeniyet değerlerimizi, kendi kahramanlarımızı bileceğiz. Kendi coğrafyamıza, kendi vatanımıza sımsıkı sarılacağız. Şunu açıkça ifade etmek isterim. Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğini inşa edemez. Bu sebeple tarihimizi, kahramanlarımızı her daim kalplerimizde yaşatmalıyız" dedi.

"Sinop, ilelebet Türk yurdu kalacaktır"

Fethin, Türklerin Karadeniz'e açılmasında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Özarslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İşte Sinop'un fethi, biz Türklerin Karadeniz'e açılan kapısını aralayan tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu fetih, Anadolu'nun kuzeyinde Türk hakimiyetinin pekişmesi açısından büyük bir stratejik başarıdır. Sinop Fatihi İzzeddin Keykavus da, Türkiye Selçuklu Devletimizi, bir kara devleti olmaktan kurtarmış ve kuzeyimizdeki Mavi Vatan'ın sınırlarına kavuşturmuştur. O günden bugüne Sinop, Türk yurdudur, ve Allah'ın izniyle, ilelebet Türk yurdu kalacaktır. Bu şehir, maviyle yeşilin kalbinde 812 yıldır hem bir emanet, hem bir gurur nişanesi olarak dimdik ayaktadır."

"Bu güzel şehre hep birlikte sahip çıkacağız"

Kentin tarihi kimliğinin, doğal güzelliklerinin ve kültürel zenginliğinin korunması gerektiğini vurgulayan Özarslan, şunları kaydetti:

"Sinop'un tarihi kimliğini, doğal güzelliğini, kültürel zenginliğini koruyarak daha güçlü bir geleceğe yürümek boynumuzun borcudur. Doğal liman özelliğiyle stratejik öneme sahip, coğrafi konumu nedeniyle dikkatleri üzerine çeken bu güzel şehre hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ecdadımızdan devraldığımız bu emaneti, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara, gençlerimize, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız."

Özarslan, konuşmasının sonunda Sultan I. İzzeddin Keykavus'u, fetihte mücadele eden kahramanları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarak Sinop'un fethinin 812. yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: İHA
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