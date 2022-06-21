'Sırdaşın Olayım Projesi' Büyükşehir İletişim Küresi'nde - Son Dakika
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'Sırdaşın Olayım Projesi' Büyükşehir İletişim Küresi'nde

21.06.2022 13:47
'Sırdaşın Olayım Projesi' Büyükşehir İletişim Küresi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'İletişim Küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'İletişim Küresi' ile hizmeti vatandaşın ayağına götürmeye devam ediyor. Bu çerçevede, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından hayata geçirilen 'Sırdaşın Olayım Projesi' tanıtım standı, İletişim Küresi'nde tüm Kayserilileri bekliyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından, vatandaşların anlık sorunlarının çözümüne yönelik hizmetleri geliştirmek amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan 'İletişim Küresi' vatandaşların talep, istek ve önerileri için hizmetlerini sürdürüyor. Şehrin en işlek cadde ve meydanı olan Cumhuriyet Meydanı'nda, Büyükşehir Belediyesi Alo 153 Çağrı Merkezi ve Beyaz Masa'nın yürüttüğü İletişim Küresi'nde bu zamana kadar talep, istek ve önerilerinin yanı sıra birçok tanıtım da gerçekleştirildi. Bu çerçevede 14-17 Haziran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. iş birliğiyle Yaz Dönemi Spor Okulları Tanıtım ve Kayıt Günleri gerçekleştirilen İletişim Küresi'nde, KAYMEK işbirliğiyle Yaz Okulları tanıtımı ve kayıt işlemleri ve Kayseri Kariyer Merkezi işbirliği ile 'Kayseri Kariyer Günleri' tanıtımı da yapılarak, birçok vatandaşa bilgi verildi.

Şimdi de halkın yoğunluğunun çok olduğu ve en rahat ulaşılabilecek konumda kurulan İletişim Küresi'nde, KAYMEK Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından vatandaşların hayatında yer edinerek, manevi destek sağlamak amacıyla hayata geçirilen 'Sırdaşın Olayım Projesi' tanıtım standı kuruldu.

'Sırdaşın Olayım' projesi ile gençlere ücretsiz psikolojik destek sunan, Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, kendini yalnız hisseden, anlaşılmadığını düşünen, kendini anlatmak isteyen ama kendince bir takım engellerinden dolayı harekete geçemeyen gençlerin destekçisi olacak.

'Sırdaşın Olayım Projesi' tanıtım standı bir hafta boyunca İletişim Küresi'nde Kayserililere hizmet verecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 'Sırdaşın Olayım Projesi' Büyükşehir İletişim Küresi'nde - Son Dakika

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