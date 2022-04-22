Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı - Son Dakika
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Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı

22.04.2022 14:10
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polisler miniklere sürpriz yaptı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda polisler miniklere sürpriz yaptı. Çocuklar ile polisler konvoy yapıp, halkı selamlarken, konvoy sonunda ise trafik eğitimi alarak unutulmaz bir gün yaşadı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara trafik bilincini aşılamak için dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi. Trafik araçlarını süsleyen polisler, konvoy halinde Cumhuriyet İlkokulu'na giderek çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar motosikletli yunus timleri ve motosikletli trafik polisleri ile uzun süre siren çalarak eğlenceli dakikalar geçirdi. Daha sonra okulun 1. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları resimler, araçların üzerine takılarak konvoy kaldığı yerden devam etti. Araçlara binen çocuklar şehir merkezinde halkı selamlayarak, siren çaldı. Trafik eğitim parkuruna kadar konvoy içerisinde eğlenceli dakikalar geçiren çocuklar, teorik eğitim ve akülü arabalar ile eğitim aldı. Etkinlikler sebebiyle çok eğlendiklerini dile getiren 1. Sınıf öğrencisi Melek Beril, " Polis ağabeyler ve ablalar okula geldiler. Bizi aldılar. Konvoy olarak buraya gelirken el salladık. Buraya geldik. Akülü arabalara bindik. Eğitim öğrendik. Çok güzel geçti bugün" ifadelerini kullandı.

"Çocuklara eğitim verdik"

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Yalçın Erken ise "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bugün trafik parkında Cumhuriyet İlköğretim okulunda Sibel hocamız ile beraber burada çocuklara sınıfta teorik eğitim verdik. Ardından trafik parkında uygulamalı eğitimimizi tamamladık" şeklinde konuştu.

"Çocuklar inanılmaz keyifliler"

Cumhuriyet İlköğretim Okulu sınıf öğretmeni Sibel Çetinkaya, "Bu yıl birinci sınıflar ile beraberiz. Çok güzel, çok keyifli bir yola çıktık onlarla. Sevgili velimiz Yalçın beyin bize çok hoş bir teklifi oldu. 23 Nisan etkinlikleri çerçevesinde Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Harika bir konvoy eşliğinde bugün geldiler bizi okuldan aldılar. Polis arabaları ve motosikletli polisler ile bizi aldılar. Çocuklar gerçekten 23 Nisan'ı adına yakışır bir şekilde yaşadılar. Hep beraber Düzce içerisinde güzel bir gezi yaptık. Halkla bütünleştiler. Çocukların o mutluluğunu sizlere anlatamam. İnanılmaz keyiflilerdi. Arkasından da trafik parkına gelerek önce teorik ardından da uygulamalı eğitim aldılar. Mutlu mesut döneceğiz şimdi" dedi. - DÜZCE

Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı
Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı

YORUMLAR
500
23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde 23 Nisan eğlencesi Zeytinburnu Buz Pisti'nde Ağlayarak gitmeyi reddettikleri hastanede bakın ne sürprizle karşılaştılar Ağlayarak gitmeyi reddettikleri hastanede bakın ne sürprizle karşılaştılar

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sirenler bu sefer çocuklar için çaldı - Son Dakika


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