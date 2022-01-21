Üye Girişi
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında - Son Dakika

Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında

21.01.2022 10:10
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında

Şırnak'ta jandarma ekipleri, eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yardımına koştu.

Şırnak'ta jandarma ekipleri, eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yardımına koştu. Uzun yola çıkacak olan sürücülere "zincirsiz çıkmayın" anonsları yapan ekipler, yolda kalan araçlara ise zincir taktı.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, Şırnak-Beytüşşebap yolunda devriye atarak, yolda mahsur kalan vatandaşların imdadına koştu. Vatandaşların zincir takmasına yardımcı olan Mehmetçik, zincirsiz araçları ise geri çevirerek geçişlerine izin vermedi. İki gündür vatandaşın imdadına koşan Mehmetçik, hava sıcaklığının eksi 16 dereceye kadar düştüğü yolda kar nöbeti tutuyor.

Yol arama kontrol noktasına yakın yerde kara saplanan ve zincirsiz olan sürücülere yardımcı olan Mehmetçiğin çalışması yürekleri ısıttı. Nihat Aydemir adlı vatandaş, araç lastiklerini bir türlü takamadığını, yardımına jandarmanın koştuğunu söyledi. Aydemir, "Jandarmamıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun zincir takmamıza yardımcı oldular. Her gün olduğu gibi bu gün de yanımızdalar, minnettarız" dedi. - ŞIRNAK

Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında
Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında

YORUMLAR
500

Mehmetçik, Jandarma, Tragger, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında - Son Dakika


''Gizli oluşum'' operasyonunda yakalandılar! İçlerinde iki savcı ve AK Partili isimler var ''Gizli oluşum'' operasyonunda yakalandılar! İçlerinde iki savcı ve AK Partili isimler var         
10:12
Serdar Ortaç'dan Cansu Dere itirafı: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım Serdar Ortaç'dan Cansu Dere itirafı: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım         
10:03
Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı         
09:07
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı         
08:28
Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı Mario Balotelli dünyanın en zengin takımını da peşine taktı         
18:54
Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı Hemşire Ömür Erez'i başından vurarak öldüren saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı         
18:41
Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu Yatak odasından gelen seslere koşan genç, katil oldu         
16:55
Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak Öğrencisini dövdüğü için öğretmenlikten alınan adam, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memurluk yapacak         
16:34
Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam Merkez Bankası'nın kasasında ne kadar döviz rezervi var? İşte o rakam         
15:57
Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı Acımasız paylaşıma tepki devam ediyor! Acı çeken hastayı sosyal medyada paylaştı         
15:39
Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü Saldırgan, daha önce rahatsız ettiği hemşireyi başından vurarak öldürdü         
15:37
Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız Demet Akalın'dan akaryakıt zamlarına tepki: Yeter, biz de insanız         
15:35
CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir CHP'li Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia: Berat Albayrak bir kere daha Kabine'ye dönebilir         
15:32
Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler Kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı kentte yürek parçalayan görüntü! Eşekleri resmen ölüme terk ettiler         
14:33
Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz Müge Anlı canlı yayında hastalığından bahsetti: Sonucu görseniz bu kadına yayına nasıl çıkıyor dersiniz         
14:11
İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı İngiltere, Acun Ilıcalı haberlerini manşetten verdi: 11 yıllık saltanatı noktaladı         
14:06

Son Dakika Haberleri
10:05 Bitcoin çöktü! Kripto para borsası 6 ayın en düşük seviyesinde
10:03 Serdar Ortaç'dan Cansu Dere itirafı: Cansu Dere'ye aşıktım, onun için şarkı bile yazdım
09:52 AK Parti'den istifa etmişti! Arı: Mühendis personelimi çöpçü yaptılar ya!
09:09 El Salvador lideri Nayib Bukele'den bir espri daha: Türkçe Dersinde Sözlüye kalkınca ben
09:06 Beyin ameliyatı geçirmişti! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses, yaşadıklarını anlattı
09:06 HDP'den tartışma yaratacak Semra Güzel savunması: İlişkileri terörden değil aşktan
08:54 Bir telefon görüşmesiyle hayatı karardı! Emekli profesörü 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar
08:47 İstanbul'da yarıyıl tatilinin başlayacağı saatler belli oldu! Vali Yerlikaya duyurdu
08:45 Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları
08:27 Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 1 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2022 10:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta Mehmetçik eksi 16 derecede yolda kalan vatandaşların yanında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement