Üye Girişi
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor - Son Dakika

Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor

01.12.2021 11:13
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın 3 yıl önce hayata geçirdiği proje meyvesini vermeye başladı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın 3 yıl önce hayata geçirdiği proje meyvesini vermeye başladı. Proje kapsamında 200 aile eğitim ve çeşitli hediyelerden faydalandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 yıl önce 'yeni doğan, yeni dünya' projesi hayata geçirildi. Kaymakamlık, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)tarafından maddi durumu iyi olmayan ve yeni doğan bebeklerine bakacak kadar imkanı olmayan aileler belirlenip beşik, mama, çocuk bezi, yatak, ana kucağı, bebe havuzundan oluşan toplamda 21 adet çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak hediye paketi gönderiliyor. İlçe sağlık müdürlüğünden bir hemşire ve SYDV'de çalışan eğitmenler tarafından aile ve bebeğin annesine sağlık konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. 3 yıllık proje sayesinde şimdiye kadar 200 yeni doğan bebeğin ailesine ulaşıldı. SYDV'de çalışan eğitmen Seyran Adıyaman, "Eğitimci olarak görev alıyorum. Bu proje 3 yıllık bir proje. Daha çok ailemiz var. İhtiyaç doğrultusunda mamasından biberonuna kadar her şeyi veriyoruz. Anneyi eğitiyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Bu proje sayesinde çok aileye ulaştık" dedi.

Pakize Durmuş isimli anne ise hayata geçirilen proje sayesinde çocuğuna çok iyi bakıldığını söyledi. Durmuş, "Kaymakam beye çok teşekkür ederim. İhtiyaçlarımızı gideriyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

Hatice Ecer ise projenin çok faydalı olduğunu söyledi. Ecer, "Kaymakama çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her şeyi getirdiler, burada eğitimler aldık. Yeni çocuğum olduğu için pek bilmiyordum. Proje sayesinde çok dikkatli davranıyorum' şeklinde konuştu.

Maddi durumu kötü olan ve yeni evlenen çiftler başta olmak üzere bir çok aileye kaymakamlık, SYDV, sağlık ocağı personelleri ortaklığında yürütülen proje 200 hanenin faydalanmasına vesile oldu. 'Yeni doğan, yeni dünya' projesi doğum oranını da artırmaya başladı. - ŞIRNAK

Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor
Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor

Kaymakamlık, Beytüşşebap, Hisarcık, Şırnak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor 11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor 11:05 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor! 11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor! Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! 10:13 Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil 09:50 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? 08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?

Son Dakika Haberleri
11:13 Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı!
11:10 Görenler şaşırıp kaldı! Herkes metroyla İstanbul'u gezen gizemli astronotu merak ediyor
11:08 Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi
11:04 Dün gece 14 lira sınırını geçen dolar yeni güne düşüşle başladı! Kur 13,43 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız
11:01 Netflix'in Fenomen Dizisi La Casa de Papel'den sürpriz duyuru! Berlin karakterinin dizisi geliyor!
10:44 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı
10:43 30'lu yumurtanın fiyatı 45 lira oldu! Üreticilere göre zammın nedeni maliyetler!
10:38 Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı! Üç erkeğin tecavüzüne uğradı! İstismarcılar "adli kontrolle" serbest kaldı!         
11:14
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız         
11:02
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Lüks sitede dehşet anları! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı Lüks sitede dehşet anları! Önce evi yaktı, sonra pompalıyla ateş açtı         
10:08
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok         
08:06
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 11:23:10. #1.11#
SON DAKİKA: Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement