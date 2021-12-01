Şırnak'ta yeni doğan bebekler için 3 yıllık proje meyvesini veriyor - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kaymakamlığın 3 yıl önce hayata geçirdiği proje meyvesini vermeye başladı. Proje kapsamında 200 aile eğitim ve çeşitli hediyelerden faydalandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 3 yıl önce 'yeni doğan, yeni dünya' projesi hayata geçirildi. Kaymakamlık, Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV)tarafından maddi durumu iyi olmayan ve yeni doğan bebeklerine bakacak kadar imkanı olmayan aileler belirlenip beşik, mama, çocuk bezi, yatak, ana kucağı, bebe havuzundan oluşan toplamda 21 adet çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak hediye paketi gönderiliyor. İlçe sağlık müdürlüğünden bir hemşire ve SYDV'de çalışan eğitmenler tarafından aile ve bebeğin annesine sağlık konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. 3 yıllık proje sayesinde şimdiye kadar 200 yeni doğan bebeğin ailesine ulaşıldı. SYDV'de çalışan eğitmen Seyran Adıyaman, "Eğitimci olarak görev alıyorum. Bu proje 3 yıllık bir proje. Daha çok ailemiz var. İhtiyaç doğrultusunda mamasından biberonuna kadar her şeyi veriyoruz. Anneyi eğitiyoruz. Sürekli takip ediyoruz. Bu proje sayesinde çok aileye ulaştık" dedi.

Pakize Durmuş isimli anne ise hayata geçirilen proje sayesinde çocuğuna çok iyi bakıldığını söyledi. Durmuş, "Kaymakam beye çok teşekkür ederim. İhtiyaçlarımızı gideriyor. Allah razı olsun" diye konuştu.

Hatice Ecer ise projenin çok faydalı olduğunu söyledi. Ecer, "Kaymakama çok teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Her şeyi getirdiler, burada eğitimler aldık. Yeni çocuğum olduğu için pek bilmiyordum. Proje sayesinde çok dikkatli davranıyorum' şeklinde konuştu.

Maddi durumu kötü olan ve yeni evlenen çiftler başta olmak üzere bir çok aileye kaymakamlık, SYDV, sağlık ocağı personelleri ortaklığında yürütülen proje 200 hanenin faydalanmasına vesile oldu. 'Yeni doğan, yeni dünya' projesi doğum oranını da artırmaya başladı. - ŞIRNAK